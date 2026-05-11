Ανδριανός: Έτοιμη προς υπογραφή η ΚΥΑ για αποζημιώσεις στη Θεσσαλία από τον Daniel

Στο τελικό στάδιο προς υπογραφή βρίσκεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση τελικής επιχορήγησης προς τους παραγωγούς της Θεσσαλίας για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων. Αυτό γνωστοποίησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στο συνέδριο “Do It Green Thessaly”, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λάρισα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές, ώστε να κατευθυνθεί, όπως είπε, ουσιαστικά στην αποκατάσταση των ζημιών και στη στήριξη των παραγωγών με την επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε επίσης ότι η Θεσσαλία μετά τη δοκιμασία του Daniel βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης προσπάθειας ανασυγκρότησης. Όπως επεσήμανε, η βιώσιμη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι πλέον η νέα πραγματικότητα, με φυσικές καταστροφές, ολοένα συχνότερα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τις ζωονόσους και επιζωοτίες να απαιτούν πρόληψη, οργάνωση, συντονισμό και ανθεκτικές υποδομές.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας διαρκούς και αποτελεσματικής επένδυσης σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στην ορθολογική διαχείριση του νερού, στα σύγχρονα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, στη μείωση των απωλειών, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της ευφυούς γεωργίας, στην προστασία του εδάφους, στη βιοασφάλεια, στα συνεργατικά σχήματα και στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ανδριανός η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο απάντηση ανάγκης απέναντι στην κλιματική κρίση, αλλά και στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της παραγωγής, καθώς όταν ο παραγωγός έχει πρόσβαση σε νερό, υποδομές, τεχνολογία, γνώση και χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να παράγει με μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Διαχείριση νερού – εγγειοβελτιωτικά έργα

Ως προς τη διαχείριση του νερού, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τη Θεσσαλία, καθώς συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, το περιβάλλον, την κλιματική προσαρμογή και την κοινωνική συνοχή. Αναφέρθηκε στη σύσταση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε. (ΟΔΥΘ Α.Ε.), με αποστολή την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, καθώς και σε σημαντικά έργα άρδευσης και εγγειοβελτιωτικών υποδομών.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί 19 νέα εγγειοβελτιωτικά / αρδευτικά έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 349,68 εκατ. ευρώ προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν από τη Γενική Γραμματεία, ενώ εξασφαλίζεται χρηματοδότηση περίπου 80 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση μεγάλων και μικρών έργων από το ΠΑΑ 2014-2022.

Αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ στον Ταυρωπό, ύψους περίπου 132 εκατ. ευρώ για 115.000 στρέμματα, και στην Υπέρεια – Ορφανά, ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ για περίπου 67.800 στρέμματα σε Λάρισα και Καρδίτσα.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση στον πρωτογενή τομέα πρέπει να είναι σύμμαχος του παραγωγού και όχι πρόσθετο βάρος. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η μετάβαση από τη διαχείριση της κρίσης στη θωράκιση απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, με έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών, στην ποιότητα, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην παροχή κινήτρων και προϋποθέσεων στη νέα γενιά που θέλει να μείνει και να δημιουργήσει στην ελληνική ύπαιθρο.