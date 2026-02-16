Πώς το κρασί κερδίζει τη Gen Z μέσα από εμπειρίες και «στιγμής-κρασιού»

Για να μιλήσει κανείς στη νέα γενιά καταναλωτών, «πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα του συνδυασμού φαγητού-κρασιού (food pairing) και να προσεγγίσουμε καλύτερα το ταίριασμα στιγμής-κρασιού», συνοψίζει απλά και άμεσα ο Paul Escorne, συνιδρυτής του Barélo (πρώην Wine Not), της εφαρμογής που καθοδηγεί τους νέους καταναλωτές στις επιλογές τους.

Στο πλαίσιο μιας στρογγυλής τραπέζης στη φετινή έκθεση Wine Paris 2026, με θέμα τους τρόπους προσέγγισης των νέων καταναλωτών, οι απαντήσεις των ομιλητών ήταν ομόφωνες: «Πρέπει να δημιουργήσουμε περιστάσεις και εκδηλώσεις που συνδέονται με την κατανάλωση κρασιού», συνεχίζει ο Pierre-Alexandre De Boisse, συνιδρυτής του Canon français, το οποίο διοργανώνει συμπόσια 2.500 ατόμων σε εορταστική ατμόσφαιρα με κρασί, DJ, αλλαντικά, τυριά και τοπικά προϊόντα.

Σπάζοντας τα εμπόδια

Στον ίδιο δρόμο κινούνται και οι Paul Cornu και Cédric Grimplet, συνιδρυτές του Trafic Bar. Διοργανώνουν περιοδεύουσες συγκεντρώσεις 400 έως 500 ατόμων μέσα στους αμπελώνες, «όπου όλες οι γενιές συναντιούνται γύρω από το κρασί, τοπικά προϊόντα και έναν DJ πάνω στην καρότσα ενός τρακτέρ», περιγράφει ο Cédric Grimplet.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να «σπάσει το φράγμα» που εμποδίζει τους νεότερους από το να προσεγγίσουν το κρασί με τρόπο αυθόρμητο και απενοχοποιημένο. «Οι ιδιοκτήτες κάβας μάς λένε ότι δυσκολεύονται να προσελκύσουν νέους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, οι νέοι εξηγούν ότι αισθάνονται δέος ή αμηχανία στην ιδέα να αγοράσουν κρασί από μια κάβα: πιστεύουν ότι πρέπει να είσαι γνώστης ή ειδικός, ή ότι τα κρασιά εκεί είναι ακριβά… ενώ αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει μια ανησυχία και μια παρανόηση που πρέπει να ξεπεραστεί, προσφέροντας στους νέους στιγμές κατανάλωσης που καθιστούν την πρόσβαση στο κρασί εύκολη», τονίζει ο Paul Escorne.

Διασκέδαση και αυθορμητισμός

«Όταν παροτρύνω τους 22χρονους φίλους μου να πιουν κρασί, δεν τους προτείνω να πάμε για μια δοκιμή σε μια κάβα· στρεφόμαστε περισσότερο προς τη διασκέδαση και σε μια στιγμή που περνάμε καλά», προσθέτει η Louisette Foxonet, συντονίστρια της συζήτησης και influencer κρασιού του λογαριασμού Shareaglassfr.

Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το κρασί, αλλά όλο το «περιτύλιγμα» ελιτισμού ή εξειδίκευσης που το περιβάλλει, το οποίο τρομάζει και απωθεί τους νεότερους ή τους αρχάριους. «Η μπύρα έχει πάρει τη θέση της στην καθημερινή κατανάλωση —για παράδειγμα στα μαγαζιά το μεσημέρι— που ιστορικά κατείχε το κρασί», συμπληρώνει ο Pierre-Alexandre De Boisse.

Αν και ο τίτλος του συνεδρίου ήταν σκόπιμα προκλητικός: «Το πραγματικό πρόβλημα του κρασιού: Κανείς δεν έχει λόγο να ανοίξει ένα μπουκάλι. Ή πώς να οδηγήσουμε τη Gen Z σε στιγμές κατανάλωσης στις οποίες δεν έχει πρόσβαση», η λύση για την κατάκτηση νέων καταναλωτών φαίνεται να βρίσκεται στη δημιουργία στιγμών απλών, γιορτινών και προσβάσιμων χωρίς την ανάγκη ειδικών γνώσεων. Στόχος είναι η προσαρμογή των ευκαιριών κατανάλωσης στις ανάγκες της νέας γενιάς για απλότητα.

