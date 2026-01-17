AgData: Ανοιχτή πρόσκληση για καινοτόμες λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα

Το άνοιγμα της 1ης συγχρηματοδοτούμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή Σύμπραξη Agriculture of Data (AgData), στοχεύοντας στην ανάπτυξη πανευρωπαϊκών, βασισμένων σε δεδομένα, λύσεων για πραγματικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικές κοινοπραξίες.

Η σύμπραξη Agriculture of Data, είναι η νέα σύμπραξη του Horizon Europe που συγκεντρώνει ερευνητικά κέντρα, χρηματοδότες και εθνικές αρχές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) και αναμένεται να λειτουργήσει για τουλάχιστον επτά χρόνια, με προγραμματισμένο προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30% συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Με επίκεντρο τα «δεδομένα»

Η σύμπραξη επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δύναμη των δεδομένων ώστε να βελτιώσει τη γεωργία, να υποστηρίξει τους αγρότες και να δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη τροφική αλυσίδα μέσω λύσεων οι οποίες θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζοντας ταχεία υιοθέτηση και ευρεία επίδραση.

Η προθεσμία για την υποβολή σύντομων προτάσεων είναι η 21η Ιανουαρίου, στις 12:00, ενώ η προθεσμία για την υποβολή πλήρους πρότασης είναι η 21η Ιουλίου 2026.