Agro Food & Drink – Expo Patras 2026: Σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό κόσμο της χώρας

Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα Παρασκευή 5/6 μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό κόσμο της χώρας και να ενισχύσει ουσιαστικά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής. Η 1η Πανελλήνια Εκθεση Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Επιχειρηματικότητας «Agro Food & Drink – Expo Patras 2026», που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ανοίγει τις πύλες της στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, φιλοδοξώντας να εγκαινιάσει έναν νέο αναπτυξιακό θεσμό με πανελλαδική ακτινοβολία.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 19:30 της Παρασκευής, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανού, ενώ η έκθεση θα λειτουργεί από σήμερα το πρωί στις 10 έως το βράδυ της Κυριακής στις 21.00.

Πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια να αναδειχθεί η δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας και να ενισχυθεί η παρουσία των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Η συμμετοχή δεκάδων εκθετών από όλη τη χώρα επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία βρήκε ανταπόκριση ήδη από την πρώτη της διοργάνωση. Παραγωγοί, μεταποιητικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, επαγγελματίες της εστίασης και φορείς της αγοράς δίνουν ραντεβού στην αχαϊκή πρωτεύουσα, μετατρέποντας την Πάτρα σε επίκεντρο της ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής για τρεις ημέρες.

Πηγή: pelop.gr