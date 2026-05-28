Στο επίκεντρο η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές

Με επίκεντρο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη η 2η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης (RSG) του έργου iCEAR.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe 2021–2027.

Το έργο iCEAR στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Παράλληλα, επικεντρώνεται στη βελτίωση υφιστάμενων πολιτικών εργαλείων και στη διαμόρφωση συστάσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης κυκλικής οικονομίας σε αγροτικές περιοχές.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της αγροδιατροφής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Χαιρετισμό απηύθυνε η διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Χρυσάνθη Κισκίνη, ενώ η προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Κυριακή Κισσά, παρουσίασε τους βασικούς άξονες και την πρόοδο υλοποίησης του έργου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν δράσεις και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη βιοοικονομία, τη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων και την ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων αξίας. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η θεματική «Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρουσιάσεις των έργων BioReCer, BBioNets και BIOTECH4FOOD από το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Innovation Hub της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, αναδεικνύοντας καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία με δυνατότητες αξιοποίησης και εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο τέλος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής.