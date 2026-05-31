Η «έξυπνη» αυτοδιοίκηση στο προσκήνιο: Καινοτομία, ψηφιακές λύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη στο 1ο Συνέδριο για τους Δήμους

Οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι νέες δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Συνεδρίου με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Καινοτόμες πρακτικές και έξυπνες λύσεις», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν υπουργοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, αναδεικνύοντας την ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο σύγχρονο, ψηφιακό και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης.

Κεντρικό μήνυμα των εργασιών ήταν ότι η επόμενη ημέρα για την αυτοδιοίκηση περνά μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεργασία μεταξύ φορέων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, παρουσίασε τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Όπως τόνισε, στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση της λειτουργικότητας των ΟΤΑ και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου διοικητικού πλαισίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες αρμοδιότητες με περιορισμένους πόρους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των συνεργασιών και της τεχνικής υποστήριξης.

Νίκος Χαρδαλιάς

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, αναφέρθηκε στα περισσότερα από 300 έργα που υλοποιούνται στην Αττική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου, το οποίο εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από έργα ουσίας, με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για τις «έξυπνες πόλεις» και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην αυτοδιοίκηση. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία των δήμων, από την πολιτική προστασία μέχρι τη διαχείριση των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και στη χρήση θερμικών δορυφόρων για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών.

Ψηφιακές εφαρμογές

Παράλληλα, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, παρουσίασε τις ψηφιακές εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιεί ο δήμος, όπως το Intelligence Centre, καθώς και νέα συστήματα αισθητήρων σε κάδους απορριμμάτων και απορριμματοφόρα, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθαριότητας και της διαχείρισης προβλημάτων στην πόλη.

Σημαντικό μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην ενεργειακή αυτονομία των δήμων. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης επεσήμαναν την ανάγκη για στοχευμένες λύσεις ανά περιοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας ή βρίσκονται σε φάση ενεργειακής μετάβασης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που δημιουργεί ο τουρισμός στις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στη στεγαστική πίεση και στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι η αυτοδιοίκηση καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή, αξιοποιώντας την καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία και τη συνεργασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και στις σύγχρονες προκλήσεις.