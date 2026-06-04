Χωρίς πόσιμο νερό τρεις οικισμοί του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Σε καθεστώς αναμονής εξακολουθούν να βρίσκονται οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες σε Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερι, καθώς παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση που επιβλήθηκε στις 29 Μαΐου, μετά τον εντοπισμό αυξημένων τιμών ολικών τριαλογονομεθανίων (THM) στο δίκτυο ύδρευσης.

Επτά ημέρες μετά την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου συνεχίζει τη διανομή εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους των τριών οικισμών, καθώς τα αποτελέσματα των τελευταίων δειγματοληψιών που ελήφθησαν από τις δημοτικές υπηρεσίες και εστάλησαν για ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί σε ολόκληρο το σύστημα υδροδότησης, με δειγματοληψίες τόσο στο φράγμα Παναγιώτικο όσο και στις δεξαμενές και σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της επιβάρυνσης.

Οι προηγούμενες μετρήσεις είχαν δείξει μείωση των συγκεντρώσεων των τριαλογονομεθανίων μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν στο δίκτυο, χωρίς ωστόσο οι τιμές να επανέλθουν κάτω από τα επιτρεπτά όρια, γεγονός που οδήγησε στη διατήρηση της απαγόρευσης.

Καθώς τα τριαλογονομεθάνια δημιουργούνται από την αντίδραση του χλωρίου με οργανικές ουσίες που βρίσκονται στο νερό, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίσουν σε ποιο στάδιο του συστήματος ύδρευσης εμφανίζεται η επιβάρυνση, ελέγχοντας το φράγμα Παναγιώτικο, τις δεξαμενές και το δίκτυο διανομής που τροφοδοτεί τους τρεις οικισμούς.

Μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των νέων αναλύσεων και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, το νερό στους τρεις οικισμούς εξακολουθεί να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για πόση και παρασκευή τροφίμων, ενώ η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματίες της περιοχής, εν μέσω της έναρξης της θερινής τουριστικής περιόδου.

Πηγή ertnews.gr