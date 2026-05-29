Μαθητές καλλιεργούν ντόπιες ποικιλίες λαχανικών στο Ωραιόκαστρο

Με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της βιωματικής μάθησης, μαθητές της Β1 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου επισκέφθηκαν πρόσφατα τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή «πράσινη» πρωτοβουλία που υλοποιούν στο σχολείο τους.

Οι μαθητές καλλιεργούν ντόπιες ποικιλίες λαχανικών, όπως αγγουράκια, πιπεριές Φλωρίνης και πιπεριές κέρατο, αλλά και καστανίτσα (ποντιακή κολοκύθα), αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει ενεργός πολίτης που νοιάζεται για το περιβάλλον και την υγιεινή διατροφή

Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης είναι η γνωριμία των μαθητών με τις ντόπιες ποικιλίες λαχανικών και η κατανόηση της αξίας τους έναντι των υβριδίων, η βιωματική εκμάθηση της σποροπαραγωγής και της καλλιέργειας, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης κ.ά.

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά πωλούν συμβολικά τα φυτά που καλλιεργούν και τα χρήματα που συγκεντρώνουν τα διαθέτουν για την αγορά διαφόρων υλικών για το σχολείο τους.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, συνεχάρη τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθησία των παιδιών και «χτίζουν» μελλοντικούς ενεργούς πολίτες που νοιάζονται για το περιβάλλον και την προστασία του πλανήτη.