 Agrotech: Αγορά εξοπλισμού με επιδότηση Επιτοκίου 5%: Νέες Ευκαιρίες Επένδυσης για Αγρότες

Η Agrotech στηρίζει τους επαγγελματίες αγρότες που θέλουν να επενδύσουν σε γεωργικό εξοπλισμό, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά σχήματα της αγοράς, με επιδότηση επιτοκίου 5% για 5 χρόνια. Έτσι, το τελικό επιτόκιο μειώνεται σημαντικά, αν για παράδειγμα το τρέχον επιτόκιο είναι 6,7%, τώρα γίνεται 1,7%*.

Το πρόγραμμα καλύπτει επενδύσεις από 50.000€ έως 1.500.000€, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 15 έτη, ώστε η δόση να προσαρμόζεται στον κύκλο εργασιών της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, η χρηματοδότηση παρέχεται χωρίς έξοδα φακέλου, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το συνολικό κόστος για τον παραγωγό. Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις που θα υπογραφούν έως 31/12/2025.

Όπως αναφέρουν από την Agrotech, στόχος της εταιρείας είναι να στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό με ουσιαστικές λύσεις, προσφέροντάς του πρόσβαση στην τεχνολογία της John Deere με όρους που καθιστούν την επένδυση πραγματικά βιώσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Agrotech στο 2310 795 018.

* Το τελικό επιτόκιο εξαρτάται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνεργαζόμενου χρηματοδοτικού ιδρύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.