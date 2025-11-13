Αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον Τύρναβο – Ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σημερινή πανλαρισαϊκή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, μετά από κάλεσμα της ΕΟΑΣΝΛ.

Οι παραγωγοί συζήτησαν εκτενώς τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με αιχμή το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων.

Ο μεγάλος στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η οργάνωση ενός ισχυρού, μαζικού και ενιαίου μπλόκου με σύνθημα “κανένα τρακτέρ στο υπόστεγο” ώστε να ασκηθεί έντονη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Πιθανή ημερομηνία των μπλόκων είναι

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής κάλεσε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους «να μην μείνουν άπραγοι» και να δώσουν μαζικό «παρών» όταν αποφασιστεί η κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας πως «μόνο με ενότητα, επιμονή και δυναμική παρουσία μπορούμε να διεκδικήσουμε λύσεις».

Η σύσκεψη του Τυρνάβου αποτέλεσε προπαρασκευαστικό βήμα ενόψει της μεγάλης Πανθεσσαλικής Συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την ημερομηνία και τη μορφή των κινητοποιήσεων.