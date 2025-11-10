Σκύδρα: Παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών την Τρίτη 11/11 στα γραφεία των τοπικών βουλευτών

Σε κινητοποίηση προχωρούν αύριο Τρίτη 11/11 οι αγρότες της Σκύδρας. Συγκεκριμένα, ο Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας καλεί όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και πολίτες της περιοχής να συμμετάσχουν μαζικά στη διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με σημείο εκκίνησης το δημαρχείο Σκύδρας στις 9 το πρωί.

Η κινητοποίηση θα περιλαμβάνει πορεία προς τα γραφεία των βουλευτών, όπου θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και επίδοση ψηφισμάτων.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας, με μεγάλη συμμετοχή αγροτών της περιοχής.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών είναι:

-Άμεση και πλήρης εξόφληση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, με αναμόρφωση του Κανονισμού ώστε να καλύπτεται το 100% των ζημιών.

-Άμεση καταβολή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (βασική ενίσχυση, εξισωτική κ.ά.).

-Δίκαιες τιμές για τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας καλεί όλους τους παραγωγούς της περιοχής – αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους – να ενώσουν τις φωνές τους για να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα: «Δεν αντέχουμε άλλο την αδικία και τις καθυστερήσεις, αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας!»