Από παρακείμενη οδό έφυγε ο Πρωθυπουργός από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης

Από παράπλευρη οδό στην πίσω πλευρά του αεροδρομίου Δημόκριτος, διέφυγε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να μη συναντηθεί με τα μπλόκα των αγροτών που είχαν κατακλύσει το “Δημόκριτος”. Οι αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ κράτησαν μακριά τους αγρότες, ενώ έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο με κλούβες. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, που έφτασε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος γύρω στις 10 το πρωί, αναχώρησε από το αεροδρόμιο από παρακείμενη οδό, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους συγκεντρωμένους. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, δεν έλειψαν στιγμές έντασης μεταξύ αγροτών κι αστυνομίας, χωρίς όμως να ξεφύγει η κατάσταση. Πάντως, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην μετακινηθούν από το αεροδρόμιο και να περιμένουν τον κ. Μητσοτάκη μέχρι την αναχώρησή του για Αθήνα.

Πηγή: gnomionline.gr