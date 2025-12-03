Κινητοποίηση παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη

Μηχανοκίνητη πορεία με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα και με μαύρες σημαίες στα χέρια πραγματοποίησαν παραγωγοί, πωλητές και επαγγελματίες λαϊκών αγορών, ξεκινώντας το πρωί έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και καταλήγοντας έξω από το ΥΜΑΘ.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών εναντιώνονται στην τεκμαρτή φορολόγηση και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. «Κινδυνεύουμε με πέντε χιλιάδες ευρώ πρόστιμο, εάν το παραλείψουμε. Πήραμε μια μικρή χρονική παράταση, αλλά δεν γίνεται να εφαρμοστεί», υποστήριξε ο γραμματέας του Σωματείου Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης «Ομόνοια» Χαράλαμπος Τσιλιπήρας και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε στεγασμένο επάγγελμα, είμαστε εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, δεν γίνεται να πιεζόμαστε στο κλείσιμο να μαζέψουμε και ταυτόχρονα να κάνουμε ηλεκτρική απογραφή των προϊόντων και υποβολή. Εδώ πολλές φορές αναβαθμίζεται το σύστημα και παραλύουν τα πάντα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης Άγγελος Δερετζής, από την Αθήνα, όπου βρίσκεται για επαφές, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 fm», είπε ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα προκαλέσουν πρόβλημα στον κλάδο. «Δεν είναι τόσο κερδοφόρος, πλέον, πολλά άτομα θα βγούνε από το επάγγελμα, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Εμείς, δεν θα σταματήσουμε. Μετά τις γιορτές θα κλιμακώσουμε, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», σημείωσε.

Οι διαδηλωτές παρέμειναν έξω από το ΥΜΑΘ, για μισή ώρα (από 10:00 έως 10:30), ενώ αντιπροσωπεία επέδωσε το ψήφισμά τους. Στη συνέχισε επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητά τους και με πομπή ξεκίνησαν για τον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία», όπου είναι συγκεντρωμένοι ιδιοκτήτες ταξί, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της πανελλαδικής απεργιακής τους κινητοποίησης, για να κινηθούν μαζί προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων και να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ