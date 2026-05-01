Αγροτικός Σύλλογος Παγγαίου: Διεκδικούν απαντήσεις για τους εργάτες γης και ανοιχτό αριθμό

Δεν απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που έθεσε γραπτώς στο Υπουργείο Εργασίας ο Αγροτικός Σύλλογος Παγγαίου σε σχέση με τους εργάτες γης, όπως μεταφέρθηκε στη γενική συνέλευση που έγινε την Παρασκευή στην Ελευθερούπολη. Στη συνέλευση οι παραγωγοί ενημερώθηκαν από εταιρεία ενοικίασης εργατών γης από τη Θεσσαλονίκη. Οι παραγωγοί θέλουν να είναι καθ’ όλα νόμιμοι, ώστε σε επίσκεψη της Επιθεώρησης Εργασίας να έχουν τηρήσει τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Το πρόστιμο σε τυχόν παράβαση είναι 3.500 ευρώ, καθώς πρόκειται για υπαίθριο χώρο εργασίας.

«Δεν απάντησαν αν πρέπει να γράφεται στο πινάκιο ή να έχει κοπεί εργόσημο την προηγούμενη μέρα», μεταφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γρηγόρης Γρουζίδης, εξηγώντας τις δυσκολίες, καθώς δεν γνωρίζουν πάντα από την προηγούμενη αν θα δουλέψουν, λόγω του καιρού. «Συνήθως οι παραγωγοί κόβουν τα εργόσημα στο τέλος της εβδομάδας ή σε συμφωνία με τον εργαζόμενο στο τέλος του μήνα, ανάλογα και με την οικονομική τους δυνατότητα». Θυμίζει ότι οι αγρότες πληρώνονται μία ή δύο φορές τον χρόνο, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Έλαβαν απαντήσεις μόνο για ήδη γνωστά ζητήματα, όπως τον τρόπο που έρχονται οι μετακλητοί και τον αριθμό ατόμων που μπορούν να απασχολήσουν βάσει του ΜΑΕ (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων). «Δεν γίνεται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να έρχονται μόλις 8.000 μετακλητοί. Ο αριθμός πρέπει να είναι ανοιχτός, χωρίς περιορισμό, καθώς στη συγκομιδή απαιτούνται πολλά χέρια. Στην περιοχή μας αναπτύσσονται δενδρώδεις καλλιέργειες που απαιτούν χειρωνακτική εργασία». Εξηγεί πως αν απασχολήσουν περισσότερους εργαζόμενους θα διευκολύνουν τη δουλειά τους και ταυτόχρονα το κράτος θα αυξήσει τα έσοδά του.

Στο Παγγαίο απασχολούνται εργάτες γης από το Βιετνάμ, το Νεπάλ, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Η αμοιβή τους ορίζεται από διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσής τους και ο μισθός καταβάλλεται στο τέλος του μήνα. Οι γαιοκτήμονες τους φιλοξενούν σε δικό τους ή μισθωμένο χώρο.

Δυσκολίες

Ο κ. Γρουζίδης εξηγεί τι ίσχυε μέχρι πέρυσι: «Πρέπει να υπάρχει πινάκιο όπου καταγράφονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο χωράφι, έτσι ώστε σε τυχόν έλεγχο να επιδεικνύεται αυτό, είτε να είναι ανεβασμένο στη σελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας. Πέρυσι ζητήσαμε και έγινε άρση της νομοθεσίας, αναμέναμε διευκρινιστική εγκύκλιο και πληροφορούμαστε ότι ισχύει χωρίς να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Ο αγροτικός πληθυσμός είναι συχνά άνω των 60 ετών και πολλοί είναι ηλεκτρονικά αγράμματοι», περιγράφει.

Εξηγεί ότι η φύση του επαγγέλματος είναι διαφορετική. Οι εργάτες γης δεν είναι μισθωτοί που εργάζονται οκτώ ώρες καθημερινά. Για παράδειγμα, αν βρέχει επί μία εβδομάδα, δεν θα εργαστούν. Επίσης, ενδέχεται να μην υπάρχει ίντερνετ στο χωράφι. Υπογραμμίζει ότι ο παραγωγός δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει διαρκώς λογιστή και δικηγόρο. Καθώς δεν έλαβαν απαντήσεις, ζήτησαν από τους βουλευτές της Καβάλας και τους λογιστές επίσημη ενημέρωση.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ενημερώθηκαν για το ελαιοκομικό μητρώο και τις σχετικές προθεσμίες από ΚΥΔ της περιοχής, ενώ συζήτησαν επίσης για τα πλημμυρισμένα Τενάγη Φιλίππων και τις αποζημιώσεις που διεκδικούν.