Αγροβολταϊκά που… καλλιεργούν κέρδος – Η ελληνική καινοτομία της OET Energy Technologies

Η μετάβαση σε ένα πιο «έξυπνο» και ενεργειακά αυτόνομο αγροτικό μοντέλο δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο. Με ελληνική τεχνογνωσία και εφαρμογές που ήδη δοκιμάζονται στην πράξη, τα οργανικά φωτοβολταϊκά της OET Energy Technologies, εταιρείας που προέκυψε από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναδεικνύονται σε καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση, τα πολλαπλά οφέλη που εξασφαλίζει για τους παραγωγούς η τοποθέτηση των οργανικών φωτοβολταϊκών της OET Energy Technologies έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η σύγχρονη γεωργία βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών που αυξάνουν την αποδοτικότητα των πόρων, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία των καλλιεργειών. Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ενέργειας και κλιματικής αβεβαιότητας, η ελληνική καινοτομία στα αγροβολταϊκά διαμορφώνει ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο αγροτικής παραγωγής.

Θερμοκηπιακή γεωργία και αγροβολταϊκά

Η υδροπονία και τα αγροβολταϊκά συστήματα συνθέτουν πλέον ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο, όπου η γεωργική δραστηριότητα συνδυάζεται με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών στην Ελλάδα καλύπτει περίπου 1.350 στρέμματα, με προοπτική επέκτασης στα 1.700–2.000 στρέμματα στο άμεσο μέλλον.

Η ετήσια αξία παραγωγής διαμορφώθηκε το 2024 στα 64 εκατ. ευρώ, με περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους να απασχολούνται άμεσα στον κλάδο. Σε σενάριο ανάπτυξης στα 3.500 στρέμματα, η δυνητική συνεισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία εκτιμάται σε 395 εκατ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας έως και 10.202 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν: υψηλό ενεργειακό κόστος, ανάγκη για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πεδίο έρχεται να δώσει λύση η ελληνική τεχνολογία των Οργανικών Φωτοβολταϊκών (ΟΦΒ).

Τα οργανικά φωτοβολταϊκά και το πολλαπλό όφελος για τον παραγωγό

Η OET Energy Technologies εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ημιδιάφανων, εύκαμπτων και ελαφριών οργανικών φωτοβολταϊκών τα οποία είναι ημιδιαφανή, επιτρέποντας στη χρήσιμη ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στην καλλιέργεια για φωτοσύνθεση, προσφέρουν ταυτόχρονα σκίαση, μειώνοντας τη θερμική καταπόνηση, μπλοκάρουν τη βλαβερή UV ακτινοβολία, προστατεύοντας καρπούς και φύλλα και τοποθετούνται σε θερμοκήπια αλλά και σε υπαίθριες καλλιέργειες.

Η εφαρμογή των οργανικών φωτοβολταϊκών, όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, μεταφράζεται σε μετρήσιμα πλεονεκτήματα: παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, εντός και εκτός δικτύου, όλο τον χρόνο, αύξηση παραγωγής έως 30% σε θερμοκηπιακές και έως 40% σε υπαίθριες καλλιέργειες (ανάλογα με το είδος), μείωση θερμοκρασίας και περιορισμός θερμικού στρες το καλοκαίρι, εξοικονόμηση νερού, λόγω μείωσης της εξατμισοδιαπνοής και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Η απόσβεση της επένδυσης εκτιμάται σε λιγότερο από τρία με τέσσερα χρόνια, γεγονός που, όπως υπογραμμίζεται, καθιστά τα αγροβολταϊκά μια ουσιαστική στρατηγική επιλογή για τη νέα γενιά αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.

Τα οργανικά φωτοβολταϊκά της OET θα παρουσιαστούν στην 31η Agrotica, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 12 έως 15 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ