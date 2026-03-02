«Γεωργία με Ευφυΐα»: Επέκταση λειτουργικότητας της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας
Η Τεχνολογική Πλατφόρμα Ευφυούς Γεωργίας του Έργου «Γεωργία με Ευφυΐα» ενισχύθηκε με νέες, προηγμένες λειτουργικότητες, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.
Νέες δυνατότητες και τεχνολογικές αναβαθμίσεις
Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα προσφέρει πλέον:
- Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης σε “ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια”: Λειτουργικότητα τύπου wiki για την πρόσβαση σε υλικό σχετικό με τον γεωργικό τομέα.
- Διαχείριση στόλου ΣμηΕΑ (drones): Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣμηΕΑ και παρακολούθηση πτήσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Διαχείριση εργασιών υποστήριξης δικτύου ΣΣΔ: Απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαχείριση και καταγραφή εργασιών που σχετίζονται με την υποστήριξη του δικτύου εγκατεστημένων σταθμών.
- Κανονιστικές απαιτήσεις γεωργικής εκμετάλλευσης – Περιοχές ΖΕΝ: Αποτύπωση κανονιστικού πλαισίου εκμεταλλεύσεων, έλεγχος αγροτεμαχίων εάν βρίσκονται εντός Ζώνης Ευπρόσβλητης στη Νιτρορύπανση (ΖΕΝ) και αποτύπωση των απαιτήσεων που επάγονται από αυτή.
- Επέκταση εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα:
- Πενθήμερη πρόγνωση καιρού: Παροχή ημερήσιας και τρίωρης πρόγνωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου για θερμοκρασία, σχετική υγρασία, υετό, ένταση / διεύθυνση ανέμου, εξατμισοδιαπνοή και διύγρανση φύλλου καθώς και χαλαζόπτωση (σε εύρος 48 ωρών).
- Περαιτέρω υποστήριξη επιτόπιων παρατηρήσεων: Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων κατά τις εργασίες λήψης δείγματος νερού, λήψης δείγματος φυτικού δείγματος για ανάλυση φυλλοδιαγνωστικής και λήψης δείγματος φυτικού δείγματος για την ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστασίας.
- Διαχείριση απεσταλμένων συμβουλών: Ειδοποιήσεις για την έκδοση συμβουλής και καταγραφή της εφαρμογής της ή μη.
- Άντληση ειδήσεων γεωργικού ενδιαφέροντος: Άμεση και εύκολη ενημέρωση χρηστών με πληροφορία που παρέχεται από επίσημες ιστοσελίδες δημοσίων φορέων.
- Δεδομένα ΣΣΔ: Προβολή στοιχείων εγκατεστημένου σταθμού και των αντίστοιχων ωραιών μετρήσεων.
- Ισοζύγιο θρεπτικών συστατικών: Για επιλεγμένο αγροτεμάχιο, καλλιέργεια και εκδοθείσα συμβουλή θρέψης, αποτυπώνεται για καθένα θρεπτικό στοιχείο ο κατάλληλος χαρακτηρισμός (έλλειψη, πλεόνασμα, ουδέτερο ισοζύγιο).
- Ενσωμάτωση αλγορίθμων για νέες καλλιέργειες – περιοχές: Δυνατότητα διαχείρισης αλγοριθμικών συμβουλευτικών μεθόδων για 10 νέα ζεύγη καλλιέργειας – περιοχής. Αφορά σε 10 νέα επιστημονικά μοντέλα προσδιορισμού αρδευτικών αναγκών, 4 νέα επιστημονικά μοντέλα πρόγνωσης επικινδυνότητας εντόμων, 6 νέα επιστημονικά μοντέλα πρόγνωσης επικινδυνότητας παθογόνων και 10 νέα επιστημονικά μοντέλα προσδιορισμού αναγκών σε θρεπτικά συστατικά.
- Ενσωμάτωση AI chatbot στο υποσύστημα Τηλε-εκπαίδευσης: Προσωποποιημένη εκπαίδευση, άμεση υποστήριξη χρηστών και απλοποίηση σύνθετων θεμάτων (ευφυής γεωργία, ΚΑΠ) μέσω αυτοματοποιημένης μάθησης.
Οφέλη από την επέκταση της λειτουργικότητας της Πλατφόρμας
Με τις παραπάνω αναβαθμίσεις, η Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας υποστηρίζει:
- Την ενίσχυση της ποιότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων δεδομένων και συμβουλών
- Την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων ψηφιακών λειτουργιών στην καθημερινή πρακτική των χρηστών
- Την ισότιμη πρόσβαση σε διευρυμένο σύνολο ανοικτών δεδομένων
Στρατηγική επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η επέκταση της λειτουργικότητας της Πλατφόρμας αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ψηφιακή ενδυνάμωση της ελληνικής γεωργίας, ενισχύοντας τη σύνδεση τεχνολογίας, επιστημονικής γνώσης και αγροτικής πρακτικής.