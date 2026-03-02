«Γεωργία με Ευφυΐα»: Επέκταση λειτουργικότητας της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας

Η Τεχνολογική Πλατφόρμα Ευφυούς Γεωργίας του Έργου «Γεωργία με Ευφυΐα» ενισχύθηκε με νέες, προηγμένες λειτουργικότητες, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.

Νέες δυνατότητες και τεχνολογικές αναβαθμίσεις

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα προσφέρει πλέον:

Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης σε “ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια”: Λειτουργικότητα τύπου wiki για την πρόσβαση σε υλικό σχετικό με τον γεωργικό τομέα.

Επέκταση εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα: Πενθήμερη πρόγνωση καιρού: Παροχή ημερήσιας και τρίωρης πρόγνωσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου για θερμοκρασία, σχετική υγρασία, υετό, ένταση / διεύθυνση ανέμου, εξατμισοδιαπνοή και διύγρανση φύλλου καθώς και χαλαζόπτωση (σε εύρος 48 ωρών). Περαιτέρω υποστήριξη επιτόπιων παρατηρήσεων: Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων κατά τις εργασίες λήψης δείγματος νερού, λήψης δείγματος φυτικού δείγματος για ανάλυση φυλλοδιαγνωστικής και λήψης δείγματος φυτικού δείγματος για την ανάλυση υπολειμμάτων φυτοπροστασίας. Διαχείριση απεσταλμένων συμβουλών: Ειδοποιήσεις για την έκδοση συμβουλής και καταγραφή της εφαρμογής της ή μη. Άντληση ειδήσεων γεωργικού ενδιαφέροντος: Άμεση και εύκολη ενημέρωση χρηστών με πληροφορία που παρέχεται από επίσημες ιστοσελίδες δημοσίων φορέων. Δεδομένα ΣΣΔ: Προβολή στοιχείων εγκατεστημένου σταθμού και των αντίστοιχων ωραιών μετρήσεων.



Ισοζύγιο θρεπτικών συστατικών: Για επιλεγμένο αγροτεμάχιο, καλλιέργεια και εκδοθείσα συμβουλή θρέψης, αποτυπώνεται για καθένα θρεπτικό στοιχείο ο κατάλληλος χαρακτηρισμός (έλλειψη, πλεόνασμα, ουδέτερο ισοζύγιο).

Οφέλη από την επέκταση της λειτουργικότητας της Πλατφόρμας

Με τις παραπάνω αναβαθμίσεις, η Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας υποστηρίζει:

Την ενίσχυση της ποιότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων δεδομένων και συμβουλών

Την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων ψηφιακών λειτουργιών στην καθημερινή πρακτική των χρηστών

Την ισότιμη πρόσβαση σε διευρυμένο σύνολο ανοικτών δεδομένων

Στρατηγική επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η επέκταση της λειτουργικότητας της Πλατφόρμας αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ψηφιακή ενδυνάμωση της ελληνικής γεωργίας, ενισχύοντας τη σύνδεση τεχνολογίας, επιστημονικής γνώσης και αγροτικής πρακτικής.