Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη σποροπαραγωγή γηγενών ποικιλιών και την ανάπτυξη μελισσιών

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε ότι διοργανώνει από 9 έως 19 Μαρτίου τέσσερα δωρεάν υβριδικά σεμινάρια (με δυνατότητα διαδικτυακής και δια ζώσης συμμετοχής), απευθυνόμενα σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και παραγωγούς των Κυκλάδων. Ο νέος κύκλος καλύπτει σύγχρονες θεματικές στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάδειξη και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού πλούτου των νησιών, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων του πρωτογενούς τομέα και τη συνεχή επιμόρφωση των μελών του.

Τα δύο πρώτα σεμινάρια, που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για αρχάριους και προχωρημένους, θα υλοποιηθούν από τον Γιάννη Αγγελάκη, Digital & Interactive Media Expert. Τα επόμενα δύο, με επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εισηγητές την Πηνελόπη Μπεμπέλη και τον Δρ. Αντώνιο Τσαγκαράκη.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

* Εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Πρακτικές και εφαρμογές AI

9 Μαρτίου | 17:00-20:00

Εισηγητής: Γιάννης Αγγελάκης

* Prompt Engineering, ροές εργασίας και αυτοματισμοί AI

10 Μαρτίου | 17:00-20:00

Εισηγητής: Γιάννης Αγγελάκης

* Σποροπαραγωγή, τοπικές ποικιλίες

16 Μαρτίου | 17:00-19:00

Εισηγήτρια: Πηνελόπη Μπεμπέλη

* Ανάπτυξη μελισσιών και βασικοί μελισσοκομικοί χειρισμοί

19 Μαρτίου | 17:00-19:00

Εισηγητής: Δρ. Αντώνιος Τσαγκαράκης.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που ενδιαφέρονται για την βελτίωση, την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ως webinar μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, ή με φυσική παρουσία στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, εάν βρίσκονται στη Σύρο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου και θα γίνονται δεκτές έως και μία ώρα πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα αποστέλλεται στο email που θα έχει δηλωθεί.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας, ή αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, θα υπάρχει δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας και υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ