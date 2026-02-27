Το νέο βιβλίο του Γ. Ζακυνθινού χαράσσει τον οδικό χάρτη ESG για το μέλλον της ελληνικής ελαιοκομίας

Το νέο βιβλίο του Γεώργιου Ζακυνθινού, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Αντιπροέδρου του «ΦΙΛΑΙΟΣ», με τίτλο «Εφαρμογή Συστημάτων ESG στην Ελαιοκομική Πρακτική και Επιχειρηματικότητα» ,φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πρακτικό οδικό χάρτη για παραγωγούς, ελαιοτριβείς, τυποποιητές και εξαγωγείς, συνδέοντας τη βιωσιμότητα με την κερδοφορία. Ο συγγραφέας αναδεικνύει τη στρατηγική ανάγκη μετάβασης από το μοντέλο του «commodity» σε ένα επώνυμο, premium ελληνικό ελαιόλαδο υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μέσα από την ανάλυση των τριών πυλώνων ESG — Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση — προτείνεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που ενσωματώνει το terroir, τα υγειοπροστατευτικά χαρακτηριστικά και την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, ακόμη και με χρήση blockchain. Το βιβλίο δεν περιορίζεται στη θεωρία.

Περιλαμβάνει πρακτικά εργαλεία, φόρμες αξιολόγησης και συγκεκριμένες στρατηγικές εφαρμογής σε όλη την αλυσίδα αξίας, από το χωράφι έως το ράφι. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της ελληνικής ελαιοκομίας στην εποχή της βιωσιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ