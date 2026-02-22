Απόκριες στη Θεσσαλία: Ένα ταξίδι στην παράδοση, το κέφι και το… «απαγορευμένο»

Αν νομίζετε ότι οι Απόκριες στην Ελλάδα περιορίζονται μόνο στο Πατρινό Καρναβάλι, τότε μάλλον δεν έχετε βρεθεί ποτέ στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου. Η Θεσσαλία, τις ημέρες της Αποκριάς, μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο σκηνικό όπου το αρχέγονο διονυσιακό στοιχείο συναντά τη σύγχρονη διασκέδαση. Από τα «τολμηρά» έθιμα του Τυρνάβου, μέχρι τις παραδοσιακές φωτιές της Λάρισας και τα ορεινά δρώμενα του Πηλίου, η περιοχή προσφέρει μια εμπειρία που συνδυάζει την κατάνυξη της παράδοσης με το απόλυτο ξεφάντωμα.

Τύρναβος: Εκεί που οι αναστολές πάνε…περίπατο

Δεν μπορείς να μιλήσεις για τη θεσσαλική Αποκριά χωρίς να ξεκινήσεις από τον Τύρναβο. Είναι η «πρωτεύουσα» του κεφιού, αλλά με μια δόση πρόκλησης που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού.

Το Μπουρανί: Την Καθαρά Δευτέρα, η πόλη ζει στους ρυθμούς του «Μπουρανί». Πρόκειται για ένα ανατρεπτικό έθιμο που υμνεί τη γονιμότητα και τη φύση, με κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση φαλλικών συμβόλων και την… ελευθεροστομία. Οι ντόπιοι θα σας προσφέρουν την παραδοσιακή χορτόσουπα (μπουρανί) και θα προσπαθήσουν να σας παρασύρουν σε έναν χορό γεμάτο πειράγματα. Αν είστε «σφιχτοί» με τα αστεία, ο Τύρναβος θα σας μάθει να χαλαρώνετε με τον πιο άμεσο τρόπο.

Λάρισα: Η πόλη που δεν κοιμάται

Στο κέντρο της Θεσσαλίας, η Λάρισα συνδυάζει το αστικό καρναβάλι με τις λαϊκές παραδόσεις. Οι πλατείες γεμίζουν από νωρίς με κόσμο, ενώ οι «Μπουλούκια» – ομάδες μεταμφιεσμένων με παραδοσιακά όργανα – διασχίζουν τους πεζόδρομους. Με έντονο παραδοσιακό χρώμα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων, «Αποκριάς Δρώμενα 2026».

Γλέντι, μπουλούκια, τραγούδι, χοροί, άφθονο κρασί, καθώς και αναβίωση εθίμων δίνουν «παλμό» το ερχόμενο Σάββατο, από το μεσημέρι ως το βράδυ, στο κέντρο και στις συνοικίες της Λάρισας, με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Την Καθαρά Δευτέρα, η εορταστική διάθεση μεταφέρεται στο Πάρκο των Χρωμάτων – εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες – όπου θα προσφέρονται σαρακοστιανά εδέσματα, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με τις Κοινότητες, φορείς και συλλόγους, αναβιώνει το έθιμο ανάμματος φωτιάς σε συνολικά δεκατρία σημεία σε όλη την πόλη, το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου.

Τρίκαλα και Καρδίτσα: Η γοητεία του αρχέγονου

Αν αναζητάτε κάτι πιο μυστηριακό, κατευθυνθείτε προς τα δυτικά. Στο Αγναντερό Καρδίτσας, οι μεταμφιεσμένοι φορούν προβιές ζώων και τεράστια κουδούνια στη μέση τους. Ο εκκωφαντικός θόρυβος που δημιουργούν έχει σκοπό να «ξυπνήσει» τη φύση και να διώξει τα κακά πνεύματα, ενώ σε πολλά χωριά αναβιώνει ο Καραγκούνικος γάμος, μια σατιρική αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου, όπου το γέλιο είναι εγγυημένο και οι ρόλοι συχνά αντιστρέφονται.

Βόλος και Πήλιο: Απόκριες με θαλασσινή αύρα και βουνίσια παράδοση

Ο Βόλος κινείται σε πιο κοσμικούς ρυθμούς, με μεγάλες συναυλίες και παρελάσεις στην παραλία, αλλά το πραγματικό «διαμάντι» κρύβεται στα χωριά του Πηλίου. Στη Μακρινίτσα, το έθιμο των Μαϊδίδων αναβιώνει με παντομίμα, χορό και τραγούδι, φέρνοντας στο προσκήνιο την πάλη της ζωής με τον θάνατο. Είναι μια οπτική πανδαισία που αξίζει να ζήσει κανείς.

Οι αποστάσεις μεταξύ των θεσσαλικών πόλεων που κρατούν τα σκήπτρα των αποκριάτικων εκδηλώσεων είναι μικρές (διαδρομή 30–40 λεπτών), οπότε ο επισκέπτης μπορεί να δει πολλά δρώμενα το τριήμερο της Αποκριάς.