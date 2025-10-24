AI Challenge 2025: Νεοφυείς επιχειρήσεις καλούνται να βρουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα μέσω της καινοτομίας

Μία «πλατφόρμα διασύνδεσης» ανάμεσα σε startups και στις πραγματικές ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα προσφέρει ο διαγωνισμός AI Challenge 2025, που εγκαινιάστηκε από την EIT AI Community. Πιο αναλυτικά, ο διαγωνισμός στοχεύει στην εύρεση λύσεων καινοτομίας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Αντί να ζητείται από τους ιδρυτές να «εφεύρουν» λύσεις εκ του μηδενός, το εγχείρημα ξεκινά από το πεδίο: Από τις ανάγκες αγροτών, εταιρειών, θεσμών και πόλεων που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο της αγροδιατροφής, της βιοοικονομίας και των βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Οι φετινές προκλήσεις αποτυπώνουν τον παλμό του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος τροφίμων:

Έξυπνη πρόσβαση στην πληροφορία για τις ομάδες πεδίου – από την Bayer.

– από την Bayer. Εξατομικευμένη λίπανση ανάλογα με το έδαφος – από την Grupo AN.

– από την Grupo AN. Ανθεκτικότητα και προσβασιμότητα στις μεταφορές σε περιόδους κρίσης – από την HCDI.

– από την HCDI. Εκπαίδευση με τεχνητή νοημοσύνη για αρθρωτά συστήματα καλλιέργειας – από την Take Root Bio.

– από την Take Root Bio. Ψηφιακό δίδυμο κοινότητας για αστικά βιοσυστήματα, ενισχυμένο με τεχνητή νοημοσύνη – από την Take Root Bio.

– από την Take Root Bio. Τεχνητή νοημοσύνη για αυτόνομα αγροδιατροφικά συστήματα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα – από την Take Root Bio.

Οι παραπάνω θεματικές έχουν σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα χωρίς να εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα χωρίς να αυξάνουμε το κόστος; Και πώς μπορούμε να δώσουμε στους αγρότες και τους παραγωγούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί;

Από το εργαστήριο στο χωράφι

Οι startups που θα συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πιλοτικά έργα μαζί με τους οργανισμούς που έθεσαν τις προκλήσεις. Ο διαγωνισμός προσφέρει βραβείο 10.000 ευρώ για την υλοποίηση proof-of-concept, καθώς και την πρόσβαση σε ένα δίκτυο συνεργασιών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στη συνδημιουργία με κορυφαίους παίκτες του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα γίνουν μέλη του AI Founders Club, ενός κύκλου επιχειρηματιών που λαμβάνουν καθοδήγηση, mentoring και πρόσβαση σε επενδυτικά και ερευνητικά δίκτυα του EIT. Παράλληλα, θα αποκτήσουν πανευρωπαϊκή προβολή ως φορείς υπεύθυνης καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Γιατί τώρα

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη προωθεί την υπεύθυνη χρήση των δεδομένων και τη διασφάλιση της ανθρώπινης εποπτείας, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ζωντανό εργαστήριο εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ιχνηλασιμότητα «από το χωράφι στο πιάτο», η ανάλυση δεδομένων για τη μείωση της σπατάλης και η βελτιστοποίηση των πόρων μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης είναι ήδη πραγματικότητα σε πολλές περιοχές. Η πρόκληση είναι πλέον να μετατραπεί η καινοτομία σε ευρεία πρακτική.

Το AI Challenge έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό: Να συνδέσει την έρευνα με την αγορά, την τεχνολογία με τον άνθρωπο, και τη θεωρία με το έδαφος.

Η προθεσμία συμμετοχής στο AI Challenge λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2025, ενώ οι παρουσιάσεις και η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Όπως συνοψίζει εκπρόσωπος της EIT AI Community, «η καινοτομία δεν γεννιέται στο εργαστήριο, αλλά στη συνεργασία μεταξύ αυτών που βλέπουν το πρόβλημα και αυτών που μπορούν να το λύσουν».