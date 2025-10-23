Ο Μιχάλης Σαράντης είναι ο νέος πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, μετά την συνεδρίαση του οργάνου που πραγματοποιήθηκε χθες στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα.

Μετά την πρόσφατη παραίτηση του Γιάννη Βιτάλη (προέδρου της Δωδώνης) από την προεδρία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, έπρεπε να αντικατασταθεί από άλλο μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ). Στη θέση του Γ. Βιτάλη στο Δ.Σ. κατέλαβε ο Δημήτρης Μπίζιος, ενώ τη θέση του προέδρου -μέχρι και τη λήξη της θητείας του οργάνου που είναι τέλος του 25- ανέλαβε ο Μιχάλης Σαράντης.

Υπενθυμίζετε ότι στο 9μελές Δ.Σ. της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας οι 6 θέσεις καταλαμβάνονται από τη μεταποίηση και οι τρεις από εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης έγινε συζήτηση και για το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς αλλά και του εμβολίου που προτείνετε από τους κτηνοτρόφους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση του οργάνου για το θέμα, αν και προ ημερών υπήρξε ανακοίνωση με την οποία αναφέρονταν η έντονη αντίθετη άποψή στον εμβολιασμό γιατί «τα οφέλη θα είναι πολύ λιγότερα απ’ ότι πιστεύουν πολλοί, ενώ οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες».

Οι κτηνοτρόφοι

Στον αντίποδα οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων στο Όργανο επέμειναν στη θέση τους για την ανάγκη εμβολιασμού πριν ξεκληριστεί το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Ο Μιχάλης Τζιότζιος ανέφερε πώς «η αρχική επιφυλακτικότητα του για το εμβόλιο αντικαταστάθηκε από την πεποίθηση ότι αυτό είναι μονόδρομος, καθώς τα μέχρι τώρα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί δεν έχουν συμβάλλει στην ανάσχεση της ευλογιάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας Δημήτρη Μπαλούκα, ο οποίος αναφέρει ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα τύπου κορονοϊού για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. «Δεν μπορούμε να κρατάμε κλεισμένα τα ζώα και να τα προστατεύουμε με διάφορα απολυμαντικά. Αυτή η πολιτική άλλωστε είναι που οδήγησε στο ξεκλήρισμα των μονάδων μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.