Αιφνιδιαστικό κλείσιμο στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της Βιολάντα
Με μία λιτή ανακοίνωση στο κάτω μέρος της επίσημης ιστοσελίδας η εταιρία «VitaFree», η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», ενημερώνει ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, από σήμερα θα παραμείνει κλειστό το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree».
Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση στο site της εταιρείας:
«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».
Πηγή: documentonews.gr