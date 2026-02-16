ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αιφνιδιαστικό κλείσιμο στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

21 ημέρες μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα
16/02/2026
43'' διάβασμα
aifnidiastiko-kleisimo-sto-ergostasio-vitafree-tou-idioktiti-tis-violanta-372357

Με μία λιτή ανακοίνωση στο κάτω μέρος της επίσημης ιστοσελίδας η εταιρία «VitaFree», η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», ενημερώνει ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, από σήμερα θα παραμείνει κλειστό το δεύτερο εργοστάσιο που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας και λειτουργεί με την επωνυμία «Vitafree».

Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση στο site της εταιρείας:

«Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Πηγή: documentonews.gr

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
βιολάντα