Ο Stefano Maksimovic νέος επικεφαλής της Syngenta Hellas

Η Syngenta είναι μία εταιρεία η οποία διακρίνεται παγκοσμίως ως κορυφαίος οργανισμός στον αγροτικό τομέα. Ο Stefano Maksimovic από την 1η Ιανουαρίου 2026, ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ. Ορίστηκε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και θα ηγηθεί της επιχείρησης για την περιοχή της Μεσογείου με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της εταιρείας προς ένα μέλλον για τη γεωργία, όχι μόνο πιο βιώσιμο και πιο ανθεκτικό, αλλά και πιο καινοτόμο προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες των αγροτών στην Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου.

«Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που ανέλαβα την ηγεσία της Syngenta Hellas», σχολίασε ο Stefano Maksimovic. «Έχω ήδη αρχίσει να συνεργάζομαι με την εξαιρετική τοπική ομάδα, προκειμένου να συμβάλω στην εδραίωση της ανάπτυξής μας στην αγορά και τη δημιουργία αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η ελληνική πραγματικότητα έχει στρατηγική σημασία για τη Syngenta σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην αναγεννητική γεωργία, τη βιωσιμότητα, την ψηφιακή καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την καλύτερη αξιοποίηση του εδάφους που αποτελεί βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς μας».

Ο Stefano Maksimovic εντάχθηκε στη Syngenta το 2004 όπου υπηρέτησε πιστά την εταιρεία μέσα από διάφορους σημαντικούς ρόλους εντός του οργανισμού. Εώς το τέλος του 2025 κατείχε το ρόλο του Επικεφαλής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την Ιταλία και τις Χώρες της Μεσογείου. Από την 1/1/2026 ανέλαβε το ρόλο του Επικεφαλής Φυτοπροστασίας για τις χώρες της Μεσογείου και παράλληλα του Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού ολόκληρης της Εμπορικής Μονάδας. Ο συνδυασμός αυτών των ρόλων δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για την ευθυγράμμιση της εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στρατηγικό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα μας στις αγορές της Ελλάδας και της Μεσογείου γενικότερα. Η πλούσια εμπειρία του, το επιχειρηματικό του όραμα και οι ικανότητές του ως ηγέτης, αποτελούν εγγύηση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας μας ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο μας.

Ο Stefano αντικαθιστά τον Γιώργο Ποντίκα, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στο τέλος του 2025, ολοκληρώνοντας μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερο από 35 χρόνια σε διάφορες θέσεις, οι οποίες έκαναν τη Syngenta σημείο αναφοράς στην αγορά.

Η Syngenta έχει μακροχρόνια δέσμευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και τεχνολογιών για τους αγρότες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος διατροφής που σέβεται τους φυσικούς πόρους και υποστηρίζει την αναγεννητική γεωργία. Η εταιρεία έχει πρόσφατα συνάψει μια σειρά σημαντικών συνεργασιών που της έχουν επιτρέψει να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της, επιταχύνοντας τον ρυθμό της καινοτομίας, ώστε να προσφέρει ακόμη πιο γρήγορα στους αγρότες τις λύσεις που χρειάζονται.