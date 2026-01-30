Η επόμενη μέρα για τη μπισκοτοποιία Βιολάντα

Λεπτομερή έρευνα σε δύο επιπλέον μέτωπα ζήτησε η εισαγγελέας Τρικάλων σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, 26-1-2026.

Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς, που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Ειδικότερα, η έρευνα στρέφεται πλέον σε δύο κατευθύνσεις:

1. Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στη διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη.

2. Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της έρευνας, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφή και την εξαγωγή από το έδαφος των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι τον χώρο παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας. Οι σωληνώσεις θα σταλούν στα εργαστήρια, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο της διάτρησης και ποιες αιτίες μπορεί να την έχουν προκαλέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δήλωσε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ασφαλτόστρωση στο σημείο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο από τα βάρη των φορτηγών που περνούσαν να επηρεάστηκαν οι σωλήνες που περνούσαν υπόγεια σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Για το σενάριο αυτό θα αποφανθούν τα εργαστήρια, όπως και αν υπήρξε κάποια διάβρωση, ή αστοχία στις συνδέσεις.

Επίσης, θα ληφθεί χώμα και άλλο υλικό από τον τόπο της διαρροής και θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους να πιστοποιηθεί και επισήμως η ποσότητα του προπανίου που είχε διαρρεύσει. Αυτό, όπως λένε αρμόδια στελέχη, είναι τυπικό, αφού τα μηχανήματα που χρησιμοποίησαν «χτύπησαν κόκκινο», που σημαίνει ότι η διαρροή ήταν πολύ μεγάλη.

Προς το παρόν, λόγω επικινδυνότητας ακόμα από το προπάνιο που έχει διαρρεύσει, έχουν παγώσει οι εργασίες και θα ξεκινήσουν πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, ενώ απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοσδήποτε την περιοχή χωρίς άδεια εισαγγελέα.

Το δεύτερο και ιδιαιτέρως σοβαρό σκέλος της έρευνας, που αφορά στις παρανομίες και ευθύνες, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή στρέφεται προς όλες τις υπηρεσίες (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κλπ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά, κατασκευάστηκε ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτούργησε από το 2007.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, από την αρχή δεν υπήρχε στα σχέδια η υπόγεια αποθήκη, καθώς τα σχέδια παρουσίαζαν μόνο το ισόγειο των εγκαταστάσεων, που πληρούσε, όπως λένε, όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πυρασφάλειας, ενώ περιλάμβαναν και τις δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες γινόταν η παροχέτευση του προπανίου, που διέρρευσε και προκάλεσε την έκρηξη.

Απολογία μέχρι σήμερα

Καθώς προχωρούν οι έρευνες, έρχονται στο φως πληροφορίες και στοιχεία, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν τηρηθεί οι κανόνες και οι όροι ασφαλείας. Οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, οδηγήθηκαν την Τετάρτη ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους έχει απαγγείλει σειρά κατηγοριών, με χειρότερη την ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Την ίδια μέρα αφέθηκαν ελεύθεροι και είχαν προθεσμία μέχρι σήμερα, Παρασκευή, για να απολογηθούν.

Σε ανακοίνωσή της, η Βιολάντα τονίζει ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Πάντως, οι έρευνες της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου από σωλήνα, που είχε υπογειοποιηθεί και είχε διαβρωθεί. Το αέριο εντοπίστηκε στον χώρο, από σημείο διαρροής, αλλά δεν υπήρχε ανιχνευτής προπανίου. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε όταν σπινθήρας από αντλία νερού λειτούργησε ως μηχανισμός ανάφλεξης, οδηγώντας στην έκρηξη.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων, οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στον χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Η διοίκηση της εταιρείας, τα αδέρφια Κωνσταντίνος και Στέφανος Τζιωρτζιώτης, παράλληλα με τη συμπαράσταση προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας, αναζητά και τους τρόπους με τους οποίους θα επανέλθει η ομαλότητα στην παραγωγική διαδικασία. «Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η διοίκηση.

Το συμβόλαιο

Κατ’ αρχάς φαίνεται ότι μόνο μία πτέρυγα του εργοστασίου καταστράφηκε ολοσχερώς, που αντιστοιχεί περίπου στο 1/5 της στεγασμένης εγκατάστασης. Το ύψος της ζημιάς ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον ασφαλιστικό κλάδο, η εταιρεία είναι ασφαλισμένη μέχρι το ύψος των 43 εκατ. ευρώ σε συνασφαλιστικό σχήμα με επικεφαλής της κάλυψης την Generali (40%) και τις εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική (30%), Ευρώπη Ασφαλιστική (25%) και Ιντερσαλόνικα (5%). Οπότε σε αυτή τη φάση θα πρέπει να βγει το πόρισμα των ιδιωτών εμπειρογνωμόνων, για να αποφασιστεί το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς από τις ασφαλιστικές.

Οι παραγγελίες

Στη συνέχεια, η εταιρεία θα πρέπει άμεσα να δει πώς θα καλύψει τις παραγγελίες εσωτερικού και εξωτερικού, για τις οποίες έχει δεσμευτεί το επόμενο διάστημα. Βέβαια, η λύση εξαρτάται κι από το αν είναι ασφαλισμένα τα συμβόλαια παράδοσης για τέτοιου είδους κινδύνους, που στις περιπτώσεις μεγάλων πελατών υπάρχει πάντα αυτός ο όρος. Ουσιαστικά, από πλευράς εγκαταστάσεων δεν θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα της κάλυψης των παραγγελιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πλήγμα, που έχει υποστεί το όνομα της εταιρείας και οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των εργαζομένων.

Τα αποθέματα

Σε πρώτη φάση, η εταιρεία διαθέτει ένα πολύ μικρό απόθεμα σε εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Διαθέτει ένα κέντρο διανομής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και ένα στο Μενίδι Αττικής, που εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής. Βέβαια, το εμπόρευμα που διατηρούσε αποθηκευμένο στις περιφερειακές εγκαταστάσεις της ενδεχομένως να μη φτάνει ούτε για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για έναν μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πάνω από 130 κωδικοί προϊόντων διανέμονται σε 16.500 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και σε περισσότερα από 5.200 σημεία πώλησης διεθνώς. Οι εξαγωγές της σε όγκο το 2024 ήταν 1.971 χιλ. τόνοι ή 3,5 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Βιολάντα το 2023 ήταν 32,5 εκατ. ευρώ και το 2024 37,8 εκατ. Εκτιμάται ότι το 2025 θα ξεπεράσει τα 39-40 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση είχε η εταιρεία και στα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) από 3 στα 4 εκατ. ευρώ το 2024.

Το θετικό, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του 2024 ήταν 9,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις κατά 1 εκατ. ευρώ λιγότερα από το σύνολο της αξίας των παγίων της (10,5 εκατ. ευρώ). Το αρνητικό είναι ότι το σύνολο των υποχρεώσεών της είναι 10,5 εκατ. ευρώ.

Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών

Καταδικάζουμε την απαράδεκτη εγκληματική στάση της εταιρείας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» όπου παρ΄οτι υπήρχαν επανειλημμένες καταγγελίες για μυρωδιά από αέριο όπως το επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι συλληφθέντες δεν προέβησαν σε καμία απολύτως ενέργειας ως όφειλαν.

Στον βωμό της κερδοφορίας της εταιρείας δεν σταμάτησαν την παραγωγή, για να προχωρήσουν σε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες, όπου και από τύχη δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα.

Τεράστιες είναι και οι ευθύνες των κυβερνήσεων που έχουν υποστελεχώσει τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, με τη θωράκιση των εργοδοτών με όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια, που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα κάθε λίγο και λιγάκι να θρηνούμε νέα θύματα, από την ασυδοσία των εργοδοτών, από την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την εντατικοποίηση, την 13ωρη εργασία κ.α..

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Απαιτούμε την πλήρη διαλεύκανση του εγκλήματος και την απόδοση όλων των ευθυνών.