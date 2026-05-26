Αιγάλεω και Ποικίλο Όρος: Η πράσινη ασπίδα της Δυτικής Αθήνας απέναντι στην κλιματική κρίση

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) διοργάνωσε, με επιτυχία, ημερίδα με θέμα «Αιγάλεω και Ποικίλο όρος: Πράσινη υποδομή, απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη». Η ημερίδα τέθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026, στον Κορυδαλλό. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τον ρόλο και τη σημασία που έχουν οι ορεινοί αυτοί όγκοι ως περιαστικά οικοσυστήματα που μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων πόλεων.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Χριστοδουλάκης Μανώλης, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δρίτσας Θεόδωρος, Βουλευτής Πειραιά, Νέα Αριστερά, ο κ. Λαμπρίδης Χρήστος, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Ν. Χουρσαλάς, ο οποίος φιλοξένησε στους χώρους του Δήμου την εκδήλωση. Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου συμμετείχαν με εισηγήσεις στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης και με παρεμβάσεις στο στρογγυλό τραπέζι του δεύτερου μέρους. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν οι κ.κ.: Ν. Χουρσαλάς Δήμαρχος Κορυδαλλού, Γ. Λαγουδάκoς, Δήμαρχος Περάματος, Μ. Σελέκος Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Β. Σίμος Δήμαρχος Πετρούπολης, Σ. Τσίρμπας Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και ο Δ. Σταματάτος Αντιδήμαρχος Πρασίνου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Από τις παρεμβάσεις τους ήταν φανερό ότι κάθε δήμος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα που συνδέονται με την ανάγκη προστασίας του αστικού και περιαστικού πρασίνου αλλά όλοι οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ γνωρίζουν τη σημασία και τη συνεισφορά των φυσικών αυτών πόρων στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των δήμων τους. Εκφράστηκε εμφατικά η αγωνία τους και τονίστηκαν οι προσπάθειές τους για να προστατευθούν οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου και οι ορεινοί όγκοι που περικλείουν τις πόλεις τους, ενώ παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη επίλυσης των ειδικότερων ιδιοκτησιακών ζητημάτων που ταλανίζουν σημαντικές εκτάσεις της περιοχής.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ομιλητές που προέρχονταν από τον χώρο της επιστήμης, της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών, αφού αναφέρθηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια στα όρη Αιγάλεω και Ποικίλο και στις όμορες περιοχές επεσήμαναν την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ περιαστικών δασών και αστικού χώρου και εξήγησαν πώς, αυτή η σχέση συνδέεται με την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Τονίστηκε ότι οι ορεινοί αυτοί όγκοι αποτελούν τον φυσικό φράκτη ανάσχεσης της μεταφοράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Θριάσιου Πεδίου, που είναι η πλέον επιβαρυμένη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, από τις ρυπογόνες εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα μέσω των Δημάρχων και των παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης τονίστηκε ο ρόλος που έχουν και πρέπει να ασκούν μαζί με την Πολιτεία για τη χάραξη των αντίστοιχων πολιτικών που βελτιώνουν τη ζωή των δημοτών και προστατεύουν το περιβάλλον.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Δημήτριος Καμπουράκης. Στο ξεκίνημα της συζήτησης ζητήθηκε από τους Δημάρχους που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι να καταθέσουν κάποια από τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα του Δήμου τους. Εκ μέρους της Πολιτείας, ο Γενικός Γραμματέας Δασών κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, παραδέχτηκε ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις και δράσεις που θα προστατεύουν το περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής όμως παράλληλα επεσήμανε ότι έχουν γίνει ενέργειες από το κράτος, βελτίωσης της περιοχής, πάρθηκαν πρωτοβουλίες και αποφάσεις και υποσχέθηκε ότι θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες, για τη διαχείριση και ανάδειξη του συγκεκριμένου περιαστικού οικοσυστήματος αναβαθμίζοντας έτσι την ήδη υποβαθμισμένη περιοχή και βελτιώνοντας την ζωή των πολιτών.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι η προστασία των περιαστικών οικοσυστημάτων και η ανάπτυξη πράσινων υποδομών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την περιβαλλοντική προστασία και την ανθεκτικότητα των πόλεων απέναντι στην κλιματική κρίση.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα συνεχίσει θεσμικά να συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.