Αιωνόβιες ελιές στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Δέκα αιωνόβιες ελιές υποδέχθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, μέσα από το πρόγραμμα μεταφύτευσης του ΟΣΕ και θα τις εντάξει στα πάρκα της πόλης. Πρόκειται για δέντρα που προέρχονται από εκτάσεις, όπου γίνονται εργασίες για τις σιδηροδρομικές γραμμές και αντί να κοπούν, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, μεταφέρονται και διατίθενται σε Δήμους, που εκφράζουν ενδιαφέρον να τα υιοθετήσουν.

Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιεί τα τελευταία χρόνια αυτό το πρόγραμμα και ήδη έχει παραλάβει και μεταφυτεύσει περισσότερες από 50 αιωνόβιες και υπεραιωνόβιες ελιές και τώρα παρέλαβε άλλες 10, οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να φυτεύονται σε πάρκα και σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, όπως στην πλατεία Ρίτσου.

«Τα συγκεκριμένα δέντρα προέρχονται από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Αχαΐας και είμαστε υπερήφανοι που πλέον τα έχουμε στον Δήμο μας», δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Χρήστος Τσουλουχάς.

Και ο δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος τόνισε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρούμε σε αντίστοιχη πρωτοβουλία. Και στο παρελθόν έχουμε φυτεύσει ελιές, ενισχύοντας το πράσινο και δίνοντας ανάσα στις γειτονιές μας. Η ελιά είναι σύμβολο ειρήνης, αντοχής και συνέχειας. Και αυτό θέλουμε για το Ηράκλειο, περισσότερη σκιά, περισσότερο οξυγόνο, περισσότερη ζωή στους δημόσιους χώρους μας. Συνεχίζουμε σταθερά να επενδύουμε στο πράσινο και στην ποιότητα ζωής των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ