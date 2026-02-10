Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Πανελλαδική πρωτιά σε αγροτική παραγωγή και εξαγωγές

Έναν από τους βασικούς πυλώνες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτέλεσε ο πρωτογενής τομέας για το 2025, διατηρώντας την πρώτη θέση πανελλαδικά τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Τα παραπάνω ανακοίνωσε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, στο πλαίσιο της πρόσφατης ειδικής συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της περσινής χρονιάς.

Ειδικότερα για τον πρωτογενή τομέα, όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εκταμιεύθηκαν πόροι ύψους 48 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας παραγωγούς και επενδύσεις σε όλη την περιφέρεια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους νέους αγρότες, με την αξιολόγηση 1.015 αιτήσεων συνολικού προϋπολογισμού 33,2 εκατ. ευρώ, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών μέσω του προγράμματος για τα θερμοκήπια, στο οποίο κατατέθηκαν 117 αιτήσεις στήριξης.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε η Περιφέρεια προχώρησε σε δεκάδες χιλιάδες ελέγχους στη φυτική και ζωική παραγωγή, ενώ ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η διαχείριση της κρίσης της ευλογιάς, η οποία οδήγησε στην απώλεια περίπου του 8% του ζωικού κεφαλαίου. Όπως τόνισαν οι ιθύνοντες, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη ζωονόσο. Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 551.000 σφάγια ζώων και σε περισσότερα από 42 εκατομμύρια σφάγια πτηνών, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των προϊόντων.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας, που συνδέει τη μακεδονική κουζίνα με τον τουρισμό, καθιστώντας, όπως είπε η κα Αηδονά τη «Μακεδονική Κουζίνα» και το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» αναγνωρίσιμους θεσμούς σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά τη συνεδρίαση η κα Αηδονά αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας, ενώ επισήμανε μεταξύ άλλων ότι το ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας παρέμεινε και πέρυσι πρώτο πανελλαδικά σε ό,τι αφορά στους δείκτες απορρόφησής του.

Στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, οι εντάξεις πράξεων ανέρχονται στο 63,1% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ εντός του 2026 αναμένεται η συμβασιοποίηση εμβληματικών έργων αναπλάσεων, που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία των αστικών κέντρων της Περιφέρειας.

Τουρισμός και υποδομές

Στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνέχισε τη στρατηγική της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, προωθώντας την περιοχή ως προορισμό τεσσάρων εποχών. Κατά τη διάρκεια του 2025 η Περιφέρεια συμμετείχε σε 34 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, προσεγγίζοντας αγορές από 23 χώρες, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο αθλητικός, ο συνεδριακός, η κρουαζιέρα και ο οινοτουρισμός.

Σημαντική δραστηριότητα καταγράφηκε και στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια συμμετείχε στην υλοποίηση 21 ευρωπαϊκών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες πρωτοβουλίες για την προώθηση της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ φορέων. Παράλληλα, προχώρησε η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και υποστηρίχθηκαν αντίστοιχες δράσεις σε επιμελητήρια, πανεπιστήμια και νοσοκομεία.

Στον τομέα των υποδομών, υλοποιήθηκαν 696 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 251 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 1.270 έργα και μελέτες, προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε μεγάλα οδικά έργα, όπως ο άξονας Άσσηρος – Νέα Σάντα και η προετοιμασία της Ενωτικής Οδού Σίνδου, καθώς και σε εκτεταμένα έργα συντήρησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, μεταξύ των οποίων και το έργο στον ποταμό Λουδία.