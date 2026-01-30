Δίκτυο Νήσων Αττικής: Υποβολή αιτήσεων στήριξης για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER

Το Δίκτυο Νήσων Αττικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης της 1ης Πρόσκλησης πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν φορείς του δημοσίου τομέα, σύλλογοι ή οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την υλοποίηση πράξεων στις παρακάτω υπο-παρεμβάσεις:

Π3-77-4.1-3.1: Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κλπ).

Π3-77-4.1-3.2: Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, στην καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών

Π3-77-4.1-4.1: Έργα υποδομών μικρής κλίμακας

Π3-77-4.1-4.2: Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας

Π3-77-4.1-5.1: Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

Π3-77-4.1-5.2: Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Π3-77-4.1-6.1: Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού

Π3-77-4.1-6.2: Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Ο προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε συνολική δημόσια δαπάνη 920.213,31€, και αφορά υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής (Δήμοι: Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων – Αντικυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων και Ύδρας).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣΚΑΠ, ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 (30/01/2026) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 04 Μαΐου 2026 (04/05/2026).

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.