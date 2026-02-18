Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου για άμεση λειτουργία των υδροπλάνων

Το ζήτημα της ενεργοποίησης των υδροπλάνων στη χώρα επαναφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου, Άννα Κουτσούπη και η πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, Ελένη Γαβρίλη.

Αφορμή αποτελεί – όπως λένε οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των φορέων – η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας εμπορικής χρήσης, η οποία παραμένει το βασικό εμπόδιο για την έναρξη πτήσεων και την ουσιαστική ενίσχυση της νησιωτικής και περιφερειακής συνδεσιμότητας.

Στην επιστολή τους, οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι το θέμα των υδροπλάνων έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι τεχνικό ή θεσμικό. Αντιθέτως, έχει μετατραπεί σε μια μακρόχρονη εκκρεμότητα που δημιουργεί σύγχυση, αβεβαιότητα και αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες και στον τουριστικό κόσμο.

Παρά τις επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, τις εξαγγελίες και τις προσδοκίες που κατά καιρούς καλλιεργήθηκαν, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά καμία εμπορική δραστηριότητα υδροπλάνων στην Ελλάδα.

«Η επιστολή αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης διασύνδεσης της Εύβοιας και της Σκύρου με τις Σποράδες και τον Βόλο, ως κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή» υπογραμμίζουν οι ιθύνοντες. Παράλληλα, προσθέτουν ότι ένα λειτουργικό δίκτυο υδροπλάνων μπορεί να συνδέσει νησιωτικούς και χερσαίους προορισμούς που διαθέτουν αδειοδοτημένα υδατοδρόμια ή υδάτινα πεδία, ενισχύοντας την περιφερειακή συνοχή και τις τουριστικές ροές.

Σε ό,τι αφορά στη Σκύρο, διευκρινίζεται ότι δεν τίθεται ζήτημα ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης, καθώς το νησί διαθέτει το δικό του πλοίο και εξυπηρετείται επαρκώς. Τα υδροπλάνα, όπως υπογραμμίζεται, δεν έρχονται να υποκαταστήσουν την ακτοπλοΐα, αλλά να τη συμπληρώσουν, προσφέροντας ταχύτερες και πιο ευέλικτες μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά στην έγκαιρη προετοιμασία της Σκύρου. Ήδη από το 2014, το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου προχώρησε στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός λιμένα από ιδιωτικό φορέα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια δημιουργίας εθνικού δικτύου υδροπλάνων. Σήμερα, το νησί διαθέτει αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο και υδάτινο πεδίο, έτοιμο να λειτουργήσει.

Αναγκαία η δημιουργία δικτύου υδροπλάνων

«Ως Δήμαρχος Σκύρου και ως εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου της Εύβοιας και της Σκύρου, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε άλλη αναμονή. Δεν μας ενδιαφέρει η αντιπαράθεση. Μας ενδιαφέρει ένα και μόνο πράγμα: Να υπάρξει καθαρή, επίσημη και τελική απόφαση. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η άμεση αρχική διασύνδεση της Εύβοιας και της Σκύρου με τις Σποράδες και τον Βόλο, ως απαραίτητος αναπτυξιακός μοχλός για την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η διασύνδεση με άλλους προορισμούς του Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας που διαθέτουν αδειοδοτημένα υδάτινα πεδία ή υδατοδρόμια. Η δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου υδροπλάνων μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή, να διευκολύνει τις τουριστικές ροές και να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ προορισμών» επισημαίνεται στη σχετική επιστολή.

Οι υπογράφοντες προσθέτουν ότι κάθε νέα καθυστέρηση μεταφράζεται σε χαμένη τουριστική περίοδο. «Στην Εύβοια και τη Σκύρο θέλουμε να πετάξουν τα υδροπλάνα. Θέλουμε να ξεκινήσει μια οργανωμένη τουριστική υπηρεσία που θα παρακάμπτει προβλήματα και θα δίνει αναπτυξιακή ανάσα σε περιοχές που τη χρειάζονται. Για πολλούς προορισμούς, οι συνδέσεις με υδροπλάνα θα αποτρέψουν τη διενέργεια του «γύρου της Ελλάδας» για την προσέγγισή τους. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση σημαίνει χαμένη τουριστική περίοδο, χαμένο εισόδημα και χαμένες ευκαιρίες Με την παρούσα παρέμβαση δεν ζητούμε νέες διευκρινίσεις, νέες διαδικασίες ή νέες συσκέψεις. Είτε η Πολιτεία επιλέγει να ενεργοποιήσει τα υδροπλάνα, είτε επιλέγει να μην το πράξει» καταλήγουν οι εκπρόσωποι του νησιού.