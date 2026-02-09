Περιφέρεια Αττικής: Στα 61,8 εκατ. ευρώ οι παρεμβάσεις στον Δήμο Φυλής

Τον Δήμο Φυλής επισκέφθηκε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους της Αττικής, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Χρήστο Παππού.

Βασικό άξονα της συνάντησης αποτέλεσαν τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 61,8 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται ή σχεδιάζονται για την περιοχή -στο πλαίσιο της ολιστικής πολιτικής για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια- δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και σε παρεμβάσεις, που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, επί τάπητος βρέθηκε η πορεία υλοποίησης και η χρήση μετά την αποπεράτωση, των εξής παρεμβάσεων:

1. Έργα αστικής ανάπλασης σε Άνω Λιόσια και Ζωφριά

Το έργο, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω της ΟΧΕ για τη Δυτική Αθήνα και αφορά την αστική ανάπλαση σε επιλεγμένες οδούς, με στόχο τη λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση της περιοχής. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις, τοποθετήσεις ραμπών και οδεύσεων ΑΜΕΑ, σε μια έκταση 44.000 τ.μ.

2. Ανέγερση 5ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων

Με προϋπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος δύο κτηρίων, σε έκταση 5,5 στρεμμάτων. Πέρα από σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, το συγκρότημα θα διαθέτει εργαστήρια, αίθουσες ξένων γλωσσών και πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένους βοηθητικούς και αύλειους χώρους.

3. Αντιπλημμυρική προστασία Ανατολικής Λεκάνης Άνω Λιοσίων

Το έργο, ύψους 16,6 εκατ. ευρώ, περατώθηκε τον περασμένο Μάιο και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών συνολικού μήκους 3.682 μέτρων, νέου συλλεκτήρα ομβρίων, φρεατίων και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων. Πρόκειται για έργο υψηλής σημασίας για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, ιδίως μετά την αποψίλωση εδαφών από τις πυρκαγιές του 2023.

4. Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Πανοράματος Άνω Λιοσίων

Το έργο, προϋπολογισμού 9,7 εκατ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές του Πανοράματος και του Αγ. Γεωργίου συνολικού μήκους 4.765 μέτρων.

Πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε το Πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου Φυλής, μια μεγάλη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που λειτουργεί στο αποκατεστημένο τμήμα της παλιάς χωματερής. Το έργο, ύψους 25,4 εκατ. ευρώ είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021-2025 και χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.