Αιτωλοακαρνανία: Με επιτυχία το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και η Έκθεση AGROWN στο Αγρίνιο

To περασμένο Σάββατο στην πόλη του Αγρινίου ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και η Έκθεση Agrown 2025, με θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, αναπτύσσοντας πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα που άπτονται της αγροδιατροφής.

Στο μήνυμά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις, με συνεργατικά σχήματα, με θεσμική μεταρρύθμιση, με πρακτικές βιωσιμότητας, με θωράκιση και εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών, με ψηφιοποίηση της παραγωγής, με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με τη σύνδεση των νέων αγροτών με την έρευνα, με τον εξ ορθολογισμό των πόρων, αλλά και με την ταύτιση της παραγωγής με τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου».

Η Νάντια Σαμαρά, εκδότρια της Εφημερίδας Συνείδηση, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τόνισε, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής: «Θέλω να σταθώ ειδικά στην παρουσία των νέων παιδιών, των φοιτητών μας στο συνέδριο. Αποτελούν το αύριο για την κοινωνία και για τον αγροδιατροφικό τομέα και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, όταν βγουν στην αγορά εργασίας, για να έχουν ένα μέλλον βιώσιμο και αειφόρο και μαζί τους και ο ίδιος ο χώρος».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε τα παρακάτω: «Το τελευταίο διάστημα, δίνουμε μάχη με έναν αόρατο εχθρό, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, η οποία είναι απειλή για τα προϊόντα μας και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα». Ο κ. Φαρμάκης παρουσίασε όλα τα προγράμματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη των αγροτών, ενώ στάθηκε και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης, με ένα έργο, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, τόνισε ότι «γη, γνώση και καινοτομία μπορούν να συνδυαστούν και να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα», ενώ ο αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπροσωπώντας και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, Χρήστο Μπούρα, πρόσθεσε ότι «το πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός σκέψης και μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες, αρκεί να υπάρξει και η αντίστοιχη πολιτική βούληση».

Τέλος, ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτης Μάρης, δήλωσε τα εξής στον χαιρετισμό του: «Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας χώρας είναι κομβική. Απαιτούνται, λοιπόν, σχετικές πρωτοβουλίες και στον αγροδιατροφικό τομέα. Εμείς, ως πανεπιστήμιο, φιλοδοξούμε να παρέχουμε και υπηρεσίες στους αγρότες μας. Να είμαστε κέντρο αριστείας. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί. Από την πλευρά της, η Αιτωλοακαρνανία έχει μεγάλη δυναμική. Έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, δεν είναι απομονωμένη, έχει δυναμικό και –κυρίως– διαθέτει νερό».

Ακολούθησε παρουσίαση, με θέμα «Καλλιεργώντας το μέλλον. Η νέα εποχή στην ελληνική αγροτική εκπαίδευση». Την παρουσίαση έκανε ο Μιχάλης Καθαράκης (διαχειριστής, MACC, διευθυντής, ΚΔΒΜ-ΙΣΑΕΚ, Επιμελητήριο Ηρακλείου), με τη μελέτη της διαΝΕΟσις να αναδεικνύει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της αγροτικής κατάρτισης στην Ελλάδα, όπου μόλις το 0,7% των αγροτών έχει ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Αντλώντας διδάγματα από πρωτοπόρες ευρωπαϊκές χώρες, η μελέτη προτείνει τη δημιουργία «έξυπνων αγροτικών κέντρων μάθησης», προγραμμάτων διά βίου κατάρτισης και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ώστε η ελληνική γεωργία να γίνει πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ανθεκτική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καθαράκης, «ο αγρότης του αύριο θα είναι και επιχειρηματίας και τεχνολόγος».

Το άνοιγμα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με την εναρκτήρια ομιλία (με σύνδεση με τις Βρυξέλλες) της Αντονέλα Ροσέτι, μέλους του Γραφείου του Ευρωπαίου επιτρόπου για την Αγροτική Ανάπτυξη και τα Τρόφιμα. «Η Ελλάδα εκφράζει το μεσογειακό πνεύμα της γεωργίας, υπερήφανες παραδόσεις, δυνατές κοινότητες και βαθύ σεβασμό στη γη και την τροφή. Η γεωργία και τα τρόφιμα είναι στρατηγικά αγαθά για την Ευρώπη, εξασφαλίζουν διατροφική κυριαρχία και βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αγροτικών κοινοτήτων και τη γέφυρα ανάμεσα στους φυσικούς πόρους και στα τραπέζια πολιτών», τόνισε.

Το φετινό συνέδριο διοργανώθηκε από την Εφημερίδα Συνείδηση και την Εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τέλεσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.