Απίστευτες εικόνες στην Αιτωλοακαρνανία – Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια (φωτό)

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, όταν αντίκρισαν έναν κρατήρα ανάμεσα σε σπίτια.

Η καθίζηση κινητοποίησε άμεσα τους ανθρώπους του δήμου, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Στην περιοχή αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο, σύμφωνα με το agriniopress, για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Φωτογραφίες από τις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας

Πηγή: agriniopress.gr