ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Αιτωλοακαρνανία – Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια (φωτό)

07/10/2025
39'' διάβασμα
apisteftes-eikones-stin-aitoloakarnania-anoixe-kratiras-anamesa-se-spitia-foto-363901
Πηγή φωτογραφιών: agriniopress.gr

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι κάτοικοι στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, όταν αντίκρισαν έναν κρατήρα ανάμεσα σε σπίτια.

Η καθίζηση κινητοποίησε άμεσα τους ανθρώπους του δήμου, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Στην περιοχή αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο, σύμφωνα με το agriniopress, για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Φωτογραφίες από τις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας

fyteies kratiras (6)

fyteies kratiras (3)

fyteies kratiras (5)

Πηγή: agriniopress.gr

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
Αιτωλοακαρνανίαφυσικές καταστροφές