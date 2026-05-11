ΑΚΣ Αρκαδίας προς ΕΛΓΑ: Θερμοκρασίες υπό το μηδέν στις 4 Μαΐου

Με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Τσιοτίνας, ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η Ένωση» ενημέρωσε έγκαιρα για το σοβαρό φαινόμενο παγετού, που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου 2026 στο οροπέδιο της Μαντινείας και στις γύρω περιοχές της Π.Ε. Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, που έχει εγκαταστήσει ο Συνεταιρισμός, «καταγράφηκαν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ρίζες Τεγέας: -3,27°C

Ζευγολατιό Κορυθίου: -1,33°C

Βουνό Τεγέας: -2,53°C

Βούρβουρα Αρκαδίας: -2,10°C

Οι θερμοκρασίες αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καλλιέργειες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο βλαστικό στάδιο, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε αμπελοκαλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά και λοιπές ευαίσθητες καλλιέργειες της περιοχής.

Οι πρώτες ενδείξεις από το πεδίο καταδεικνύουν σημαντικές καταστροφές στη νέα βλάστηση και στα καρποφόρα όργανα των φυτών, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη φετινή παραγωγή».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνεταιρισμός στην επιστολή του ζητά:

Την άμεση αποστολή κλιμακίων του ΕΛΓΑ για επιτόπια επιβεβαίωση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

Την έκδοση σχετικών αναγγελιών ζημιάς, προκειμένου οι παραγωγοί να προβούν εγκαίρως στις δηλώσεις τους.

Την ταχεία έναρξη της διαδικασίας εκτιμήσεων από τους αρμόδιους εκτιμητές.

Την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της οικονομικής πίεσης που δημιουργείται.

Η άμεση ανταπόκριση του Οργανισμού είναι κρίσιμη για την ορθή καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των παραγωγών της περιοχής μας.

Ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις

Μετά από την ειδοποίηση προς τον ΕΛΓΑ, ο προϊστάμενος του Υποκαταστήματος Τρίπολης κ. Γεώργιος Ασσιούρας, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα κ. Γιάννη Χασάπη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ζευγολατιού κ. Κωνσταντίνο Ντορόπουλο, επισκέφθηκαν, αρχικά, τους αμπελώνες στο Ζευγολατιό.