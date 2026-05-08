ΕΝΟΑΠ, The Mantinians και ΣΟΝ: Σημαντικές απώλειες παραγωγής σε πολλά αμπέλια, λόγω παγετού

Οι ενώσεις οινοπαραγωγών της Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα η ΕΝΟΑΠ, οι The Mantinians και ο Σύνδεσμος Οινοπαραγωγών Νεμέας (ΣΟΝ), εξετάζουν από κοινού τις επιπτώσεις του πρόσφατου παγετού και συντονίζουν τη στάση και τις ενέργειές τους απέναντι στην εξελισσόμενη κατάσταση στους αμπελώνες της περιοχής.

Σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωσή τους, «η ένταση και η έκταση του φαινομένου είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες παραγωγής σε πολλές εκμεταλλεύσεις, επηρεάζοντας καθοριστικά το εισόδημα των αμπελουργών και τη λειτουργία των οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο πρωτογενές στάδιο της παραγωγής, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του οίνου, με σημαντικές συνέπειες για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη διεθνή παρουσία των ελληνικών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Ιδιαίτερα για περιοχές με ισχυρή ταυτότητα και εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως η Μαντινεία και η Νεμέα, η μείωση της παραγωγής δημιουργεί συνθήκες αυξημένης πίεσης και απαιτεί άμεση προσοχή και συντονισμένη διαχείριση».

Οι φορείς του κλάδου βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης και συμβάλλοντας στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας στο πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρουν, «απαιτείται η άμεση πραγματοποίηση συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων που έχουν ήδη διατυπωθεί σε αντίστοιχη επιστολή, τα οποία αφορούν την ταχεία εκτίμηση των ζημιών, την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενεργοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης, την πρόβλεψη φορολογικών ελαφρύνσεων για τους πληγέντες παραγωγούς, καθώς και την προώθηση διαρθρωτικών μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των αμπελώνων από ακραίες καιρικές συνθήκες στο μέλλον».

Τέλος, υπογραμμίζεται «η ανάγκη για άμεσο διάλογο και συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη στήριξη της βιωσιμότητας και της συνέχειας του αμπελοοινικού τομέα».