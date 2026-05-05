Ο παγετός του Μαΐου “χτύπησε” την ανθοφορία των δέντρων και τις καλλιέργειες και σε Κορινθία και Αργολίδα

Σοβαρότατες ζημιές φαίνεται να έχει προκαλέσει ο Μαγιάτικος παγετός στην ορεινή Κορινθία, περιοχές του Άργους και του δήμου της Τρίπολης.

Ο παγετός, φαίνεται να έχει καταστρέψει την ανθοφορία των δέντρων, ενώ έχουν γίνει σοβαρές ζημιές σε αμπέλια και σε άλλες καλλιέργειες της εποχής. Οι παραγωγοί είναι σε απόγνωση και φοβούνται, ότι, θα χάσουν όλη τη θερινή παραγωγή. Ήδη, έχουν κινητοποιηθεί ενώσεις, αγροτικοί σύλλογοι και οι δήμοι, ενώ έχουν ξεκινήσει οι πρώτες αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ, ώστε, άμεσα, να γίνουν οι αναγγελίες ζημιάς, για να αρχίσουν οι αιτήσεις των παραγωγών.

Οι άνθρωποι της υπαίθρου, έχουν θορυβηθεί και ζητούν απ’ τον ΕΛΓΑ, να προχωρήσει τις διαδικασίες γρήγορα και με απόλυτη δικαιοσύνη. Στον δήμο της Τρίπολης, ο πάγος ” χτύπησε ” τα Βούρβουρα, τα χωριά της Τεγέας, τα χωριά της Μαντινείας και του Κορυθίου. Αμπέλια και αμυγδαλιές, έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα.

