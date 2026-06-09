Ακτινίδιο: Καλή η εικόνα της καλλιέργειας, προβληματισμός για τις νέες φυτεύσεις

Ικανοποιητικά δείχνει να εξελίσσεται η μέχρι τώρα πορεία της καλλιέργειας του ακτινιδίου στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Αν εξαιρέσουμε περιπτώσεις όπου, λόγω καιρικών συνθηκών, η παραγωγή δείχνει να είναι μικρότερη από την περσινή, σε γενικές γραμμές δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα, πέρα από τα γνωστά χρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Εκείνο, όμως, που αποτελεί το κυρίαρχο γεγονός τα τελευταία χρόνια είναι η επέκταση της καλλιέργειας, η οποία χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζει σημαντικά αυξημένους ρυθμούς. Σε πολλές περιπτώσεις τα φυτώρια αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κάλυψη των παραγγελιών, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για νέο φυτικό υλικό. Μπορεί την προηγούμενη χρονιά οι τιμές να ήταν ικανοποιητικές, όμως το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και το κόστος εγκατάστασης νέων φυτειών, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Πιερία: Θετική εικόνα αλλά με ανοιχτά μέτωπα

Όπως μας εξηγεί ο Διονύσης Φόλιος, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καρίτσας Πιερίας, αυτή την περίοδο στην περιοχή έχουν ξεκινήσει τα αραιώματα λόγω του αυξημένου αριθμού καρπών στα δέντρα. Ο ίδιος εκτιμά ότι η εικόνα της παραγωγής δείχνει να είναι σημαντικά καλή. Ωστόσο, μέχρι τη συγκομιδή, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ο δρόμος είναι μεγάλος και οι κίνδυνοι καραδοκούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο θέμα της επέκτασης των καλλιεργειών. Όπως αναφέρει, στις προτιμήσεις των δενδροκαλλιεργητών τα ακτινίδια βρίσκονται πλέον στην πρώτη θέση και ακολουθούν τα βερίκοκα.

Επισημαίνει, επίσης, την έλλειψη φυτών από τα φυτώρια, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με την καλλιέργεια του ακτινιδίου. Παράλληλα, προβληματίζεται για τα διεθνή γεωστρατηγικά σενάρια και τις πολιτικές εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τον κλάδο των εξαγωγών ακτινιδίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή που αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις νέες καλλιέργειες, υποστηρίζει ότι το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται από 2.500 έως 3.000 ευρώ το στρέμμα.

Φθιώτιδα: Μειωμένη καρποφορία, ποιοτικά καλύτερη παραγωγή

Η παραγωγή δείχνει να είναι μειωμένη σε σχέση με μία μέση χρονιά κατά περίπου 30% υποστηρίζει ο Βασίλης Μουστερής, γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίου από τη Μακρακώμη.

Ωστόσο, αυτό, κατά τον ίδιο, μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα καρπού, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, αλλά και σε μικρότερα ποσοστά τριπλών καρπών. Παράλληλα, επισημαίνει το γεγονός της πρωίμισης της παραγωγής κατά περίπου δέκα ημέρες σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Ο κ. Μουστερής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των δέντρων και των καρπών από τους καλοκαιρινούς καύσωνες που ενδέχεται να ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Αναφερόμενος στις νέες φυτεύσεις, κάνει λόγο για απουσία σχεδιασμού της παραγωγής, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα αποθηκευτικών χώρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει το προϊόν σε χαμηλότερες τιμές.

Άρτα: Ανεξέλεγκτη η εγκατάσταση νέων φυτειών

Τον δικό του προβληματισμό γύρω από το θέμα των φυτωρίων ακτινιδίου καταθέτει ο Άγγελος Ξυλογιάννης, ιδιοκτήτης φυτωρίου στην Άρτα. Χαρακτηρίζει ως «έγκλημα» την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού από χώρες που παρουσιάζουν φυτοϋγειονομικά προβλήματα και ασθένειες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής.

Ο ίδιος υποστηρίζει ένθερμα τα πράσινα ακτινίδια, καθώς, όπως αναφέρει, αντέχουν περισσότερο στα ψυγεία σε σύγκριση με τα κίτρινα και καρπούς άλλων χρωματισμών. «Μπορεί τα κίτρινα να έχουν καλύτερη τιμή, όμως δεν διαθέτουν την ίδια διάρκεια εμπορικής περιόδου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το ασφαλιστικό ζήτημα στα φυτώρια

Παράλληλα, επισημαίνει το ζήτημα της ασφάλισης των εργατών γης στις φυτωριακές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει, ύστερα από σχετικό αίτημα προς το ΙΚΑ Άρτας και το Υπουργείο Εργασίας, τέθηκε το ερώτημα αν οι εργαζόμενοι στα φυτώρια υπάγονται στο ΙΚΑ ή στον ΟΓΑ. Το θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς εγκύκλιος του 2022 αναφέρει ότι όλα τα φυτώρια θα έπρεπε από το 2006 να ασφαλίζουν τους εργαζομένους τους στο ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Ξυλογιάννη, η εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής θα μπορούσε να σημάνει το τέλος πολλών ελληνικών φυτωρίων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε έναν κλάδο που αριθμεί χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.