Νέος πρόεδρος της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ ο Αθανάσιος Μπαλτάς

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε την περασμένη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, για την Εθνική ΔΟΕΠΕΛ κατά τη διάρκεια της 11ης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες. Νέος πρόεδρος της Οργάνωσης αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Μπαλτάς, του Α.Σ. «Αρχαία Ωλένεια» Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ο από τη σύσταση πρόεδρος της Οργάνωσης, Γιώργος Ντούτσιας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς και στην Οργάνωση, τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρο της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ.

Τη νέα διοίκηση της Εθνικής ΔΟΕΠΕ΄Λ, με τριετή θητεία (2026-2029) απαρτίζουν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπαλτάς Αθανάσιος Α.Σ. ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργούδης Νέλος ΠΕΜΕΤΕ / ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΕ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κοντίνος Κώστας ΠΕΜΕΤΕ / ΙΝΤΕΑΛ ΑΕ ΤΑΜΙΑΣ Λυμπέρης Δημήτρης Α.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά) Ευαγγελινός Δημήτρης Α.Σ. BIOLIVIA Ζούκας Κώστας ΠΕΜΕΤΕ / ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ Μαυροειδής Δημήτρης Α.Σ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Μιχαλούτσος Στυλιανός Α.Σ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ Σαραντίδης Κλέαρχος ΠΕΜΕΤΕ / ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Σιούρας Χάρης ΠΕΜΕΤΕ / ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού φορέα για τον τομέα, της Ευρωπαϊκ΄΄ης Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Ελιάς (EFOI), ιδρυτικό μέλος του οποίου αποτελεί η ΠΕΜΕΤΕ, η οποία εκπροσωπεί τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα στην Εθνική ΔΟΕΠΕΛ. Η νέα Ομοσπονδία αναμένεται να ενισχύσει τη φωνή και την παρουσία της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Επιπλέον, συζητήθηκαν και τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, εντός των συνόρων, με πρώτο αυτό της διακοπής των πληρωμών των προγραμμάτων ΟΕΦ. Μία κατάσταση, που έχει δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους συνεταιρισμούς και στις οργανώσεις του κλάδου. Τέλος, διατυπώθηκαν και οι έντονοι προβληματισμοί που υπάρχουν γύρω από το Ελαιοκομικό Μητρώο, με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα επικρατεί μεγάλη σύγχυση στον ελαιοπαραγωγικό κόσμο ως προς τις διαδικασίες, τις υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ενώ παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τόσο τους ελαιοπαραγωγούς όσο και τις οργανώσεις του κλάδου.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ εδώ.