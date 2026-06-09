ΟΜΣΕ: «Δε θα είναι οι μελισσοκόμοι τα εξιλαστήρια θύματα για τις φωτιές αυτό το καλοκαίρι»

Να μην συκοφαντείται και στοχοποιείται η μελισσοκομία στο πλαίσιο των δασικών πυρκαγιών ζητά ο τομέας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Τρίτη 6 Ιουνίου, η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ), με αφορμή πρόσφατα περιστατικά. Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, οι μελισσοκόμοι όχι απλώς δεν είναι αυτοί που βλάπτουν τα δάση, αλλά συχνά λειτουργούν ως «άμισθοι δασοφύλακες».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΜΣΕ:

«Πριν καλά-καλά μπει το καλοκαίρι, ο κλάδος της μελισσοκομίας στοχοποιήθηκε και συκοφαντήθηκε τόσο από τον πλέον αρμόδιο να προστατέψει τα δάση μας -και άρα και τη μελισσοκομία που υπάρχει χάρη σ’ αυτά- όσο και από τα ΜΜΕ και ΜΚΔ:

Σε πρόσφατη ανάρτηση με θέμα την πρόληψη των πυρκαγιών, στην επίσημη ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής, υπήρχε σαφής παραπομπή σε μελισσοκόμο με το καπνιστήρι του, ως παράδειγμα κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς! Μετά την κατακραυγή που ακολούθησε, η επίμαχη εικόνα κατέβηκε σε λιγότερο από δυο μέρες.

Την Πέμπτη 4-6-2026, γίναμε όλοι μάρτυρες της συνοπτικής καταδίκης ενός μελισσοκόμου (και όλου του κλάδου στο πρόσωπό του!), που κηρύχθηκε ένοχος, πριν καν ανακριθεί, για τη φωτιά στο άλσος Βεΐκου.

Όπως πλέον έγινε γνωστό, τα πράγματα έγιναν εντελώς αντίθετα από ότι έλεγαν οι τηλεοπτικοί «μάρτυρες» και ο κατηγορούμενος μελισσοκόμος, αθωώθηκε γιατί αποδείχθηκε ότι έφθασε στο χώρο αφού είχε εκδηλωθεί η φωτιά και συνέδραμε στην κατάσβεσή της. Έγινε επίσης γνωστό ότι ο ίδιος είχε καθαρίσει το χώρο του μελισσοκομείου από τα ξερά χόρτα, κάτι που ο Δήμος δεν είχε κάνει στον υπόλοιπο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Εν τέλει ο κατηγορούμενος μελισσοκόμος, που διαπομπεύτηκε στα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ, όχι μόνο δεν είχε καμία ευθύνη για τη φωτιά αλλά με τις ενέργειές του συνέβαλε και στην πρόληψη και στην καταστολή της.

Αυτό προσπαθούν να κάνουν συνολικά οι μελισσοκόμοι, διότι ζουν από τη φύση και έχουν συμφέρον να την προστατέψουν. Κάθε μελισσοκόμος, άλλωστε, ήταν και είναι ένας άμισθος δασοφύλακας που επιτηρεί και προστατεύει το δάσος από το οποίο αντλεί το εισόδημά του. Σύμφωνα με τον Δρ Ελευθέριο Σταματόπουλο, Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο: «Το δάσος ανανεώνεται, προστατεύεται, επιτηρείται μόνο αν είναι σε διαχείριση. Μόνο με τους ανθρώπους του μέσα σε αυτό και κυρίως με τους αγρότες, τους υλοτόμους, τους μελισσοκόμους, τους κτηνοτρόφους, βοσκούς, τους ρητινοσυλλέκτες».

Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις, και στη Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για ένα ρεαλιστικό και επωφελές πλαίσιο τόσο για την άσκηση της μελισσοκομίας στα δάση όσο και για την πυροπροστασία.

Αντί όμως για συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συναντάμε αυθαίρετες απαγορεύσεις και επιθέσεις που δεν υπακούουν σε καμία λογική.

Ατυχήματα μπορούν να συμβούν, αλλά σε κανέναν άλλο κλάδο δεν τέθηκαν τόσοι περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματός του επειδή υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Πόσων ατυχημάτων;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της Πυροσβεστικής, για τη δεκαετία 2014-2023, από τις 92.517 πυρκαγιές που καταγράφηκαν συνολικά σε δάση και αγροτοδασικές εκτάσεις, μόνο οι 226 βρέθηκαν να σχετίζονται με τη μελισσοκομική δραστηριότητα, ποσοστό 0,24%!i, όταν την ίδια στιγμή μελέτη πρώην ανώτατου αξιωματικού της Πυροσβεστικής, του κ. Αδριανού Γκουρμπάτση, το ποσοστό των πυρκαγιών που οφείλονται στο δίκτυο της ΔΕΗ είναι 2%-3%, σχεδόν δεκαπλάσιο από αυτό που αποδίδεται στους μελισσοκόμουςii και σε ένα 40% δεν προσδιορίζεται το αίτιο.

Μήπως είναι εύκολη η συκοφάντηση των μελισσοκόμων και αποκρύπτονται οι πραγματικές αιτίες του προβλήματος των πυρκαγιών;

Μήπως εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς, πέραν του να βρεθούν εξιλαστήρια θύματα για το τεράστιο οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών;

Ως Ομοσπονδία δεν μπορούμε και δεν έχουμε την πρόθεση να κατηγορήσουμε κανέναν χωρίς στοιχεία και περιμένουμε να κάνει το ίδιο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα ΜΜΕ. Το ότι ο μελισσοκόμος ήταν εκεί δε σημαίνει και ότι αυτός έβαλε τη φωτιά. Όμως, πριν γίνει καν ανάκριση, δικάστηκε και καταδικάστηκε από την Πυροσβεστική και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Δυστυχώς, το τεκμήριο της αθωότητας είναι άγνωστο και στα ελληνικά ΜΜΕ που επίσης καταδίκασαν με συνοπτικές διαδικασίες το μελισσοκόμο. Το αποκορύφωμα της στοχοποίησης όλων, συλλήβδην, των μελισσοκόμων, ήταν το τρίλεπτο ρεπορτάζ, σε δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασηςiii, που καταλήγει με τη σύσταση των αρχών προς τους πολίτες να καλούν την Πυροσβεστική αν δουν «κάπνισμα μελισσών σε δασικές εκτάσεις ή οικόπεδα με ξερά χόρτα»…. Κοινώς, αν είσαι μελισσοκόμος είναι το ίδιο με το να είσαι εμπρηστής!!

Ελπίζουμε ότι θα διερευνηθεί το εν λόγω ρεπορτάζ από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ευελπιστώντας ότι υπάρχουν ακόμη αρχές και κανόνες στη δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα και ζητούμε να αποκατασταθεί άμεσα η αλήθεια.

Το δικαίωμά μας να εργαζόμαστε στο φυσικό μας χώρο θα το προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο.

Καθιστούμε λοιπόν σαφές προς κάθε κατεύθυνση πως όσοι συκοφαντούν τη μελισσοκομία και θέτουν απαγορεύσεις και περιορισμούς θεωρώντας μας δυνάμει εμπρηστές θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη.

Όσοι απειλούν τα δάση θα μας βρουν απέναντί τους.

Όσοι πραγματικά θέλουν να προστατέψουν τα δάση θα μας έχουν στο πλευρό τους.»