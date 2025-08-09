Αλεξανδρούπολη: 20ή Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών

Σε έναν άκρως δημοφιλή προορισμό για Βαλκάνιους τουρίστες και όχι μόνο μεταμορφώνεται τους θερινούς μήνες η Αλεξανδρούπολη, φθάνοντας σε σημείο να χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για να διανύσει ένας οδηγός μια απόσταση 7 χιλιομέτρων, ούτως ώστε να μπει στην πρωτεύουσα του Έβρου. Οι ακτές και η εκλεκτή τοπική κουζίνα, με κυρίαρχους τους θησαυρούς της θάλασσας, ελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες, που απολαμβάνουν την ομορφιά και τις γεύσεις του Έβρου.

Στην καρδιά του θέρους διοργανώθηκε για 20ή συνεχή χρονιά η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών, από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, με τη συμμετοχή αξιόλογων παραγωγών, μεταποιητών και οικοτεχνών. Μέλι, ελαιόλαδο, ελιά, βότανα, γλυκά του κουταλιού και προϊόντα περιποίησης προσώπου ήταν κάποιες από τις επιλογές των επισκεπτών της υπαίθριας έκθεσης, που έδωσε ένα δείγμα από την πλούσια δραστηριότητα των ντόπιων, οι οποίοι συνεχίζουν να αγωνίζονται για την επιβίωση στην ακριτική Θράκη. Κοινή συνισταμένη όλων των εκθετών η ποιότητα και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η «ΥΧ» μίλησε με μερικούς από αυτούς και σας τους παρουσιάζει.

Ευστράτιος Μανδάκης – Ελιά & ελαιόλαδο

Ο Ευστράτιος Μανδάκης είναι ελαιοπαραγωγός στην Αλεξανδρούπολη και παράγει ελιά βρώσιμη και ελαιόλαδο. Επίσης, έχει αποστακτήριο, στο οποίο φτιάχνει κρασί και τσίπουρο. «Είμαι παραγωγός από παιδί και προχώρησα στη μεταποίηση για την προστιθέμενη αξία των προϊόντων», λέει στην «ΥΧ».

Η ελαιοποίηση γίνεται σε άλλο ελαιοτριβείο και στην οικογένεια του Ευστράτιου κάνουν όνειρα να δημιουργήσουν δικό τους, αλλά το κόστος είναι πολύ υψηλό. Έστησαν οικοτεχνία για τη βρώσιμη ελιά και ένα μικρό οινοποιείο για το κρασί. Καλλιεργούν ελιά Μάκρης, Χαλκιδικής, Καλαμών, καθώς και πατητή Μάκρης, φτιαγμένη σε τσουβάλι.

Επίσης, παράγουν αγουρέλαιο, που πωλείται πολύ γρήγορα. Οι τουρίστες αγαπούν το ελαιόλαδο και την ελιά, ειδικά την ελιά Καλαμών. Το τελευταίο διάστημα, ξεκίνησαν να πουλούν ελιά χονδρικής και τσίπουρο σε καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει ο γιος του Ευστράτιου, Δημήτρης, που σπούδασε οινολόγος.

Γιώργος Καλαϊτζίδης – Βότανα & αρωματικά φυτά

Ο Γιώργος Καλαϊτζίδης είναι παραγωγός αρωματικών φυτών και βοτάνων στη Νίψα και μέσα από τη Lifeherbs κλείνει από το 2009 τα αρώματα και τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων σε… σακουλάκια. «Κάνουμε την παραγωγή, την αποξήρανση, τη μεταποίηση και τη συσκευασία. Ο ντόπιος κόσμος ανταποκρίνεται στη γιορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν και να προμηθευτούν τοπικά προϊόντα», μεταφέρει. Η εταιρεία Lifeherbs έχει μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα οποία μπορεί κάποιος να παραγγείλει από τη σελίδα της, όπου μπορούν και να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Ανάμεσα στα πιο σπάνια βότανα που φύονται στον τόπο, ο κ. Καλαϊτζίδης αναφέρει μια ποικιλία άγριου θυμαριού, όπως επίσης και τη λαγοκοιμηθιά και το κίστος, τα οποία απαντούν και σε άλλες περιοχές.

Σταμάτης Σιτσανλής – Μέλι

Ο επί 26 χρόνια μελισσοκόμος Σταμάτης Σιτσανλής παράγει ανθόμελο ποικίλης ανθοφορίας, πευκόμελο και μέλι βελανιδιάς στο χωριό Τριφύλλι. Όπως αναφέρει, σήμερα, δύο χρόνια μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά του Έβρου, οι μελισσοκόμοι της περιοχής αγωνίζονται με μεγάλη δυσκολία για την επιβίωσή τους. «Η φωτιά κατέστρεψε τη μελισσοκομία. Κάηκαν χιλιάδες στρέμματα, σε μια περιοχή με πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα», περιγράφει και προσθέτει ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να επανέλθουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την κατάσταση δυσχεραίνει η ανομβρία που προκαλεί η κλιματική κρίση. «Επομένως, θα αργήσει πολύ να γίνει αναβλάστηση των καμένων περιοχών. Οι επιπτώσεις στη μελισσοκομία είναι σοβαρές, καθώς μειώθηκε η μελισσοχλωρίδα και αναγκαζόμαστε να μετακινηθούμε, αλλά και στις άλλες περιοχές επικρατεί ανομβρία», συνοψίζει.

Ο ίδιος θα μετακινηθεί τον Σεπτέμβρη προς τη Θάσο για το πευκόμελο, ενώ μετακινείται, επίσης, για ανθόμελο και βελανίδι. Οι τουρίστες αναζητούν μέλι βελανιδιάς, θυμαριού, που υπάρχει στη Μάκρη, και έλατο, που παράγεται στη Νότια Ελλάδα. «Έρχονται Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Γερμανοί και προτιμούν να αγοράζουν από τους παραγωγούς γνήσια και φρέσκα προϊόντα», καταλήγει.

Κατερίνα Χαρισίου – Γλυκά

Η Κατερίνα Χαρισίου έφτιαξε το δικό της… VAZAKI πριν από πέντε χρόνια κι έβαλε μέσα συνταγές και γεύσεις. Δημιούργησε ένα εργαστήρι στην Αλεξανδρούπολη, που φτιάχνει γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, τσάτνεϊ, καθώς και χειροποίητα τσουρέκια, που γίνονται ανάρπαστα. «Προμηθεύομαι την πρώτη ύλη αποκλειστικά από παραγωγούς του Έβρου», ξεκαθαρίζει.

Στις ιδιαίτερες γεύσεις κατατάσσει το γλυκό του κουταλιού κολοκύθι σε αρίδα, φτιαγμένο με μέλι. Στις προτιμήσεις των τουριστών κυριαρχούν το γλυκό του κουταλιού σύκο και το πορτοκάλι. «Οι πελάτες μας εκτιμούν το γεγονός ότι είναι χειροποίητα γλυκά, χωρίς συντηρητικά και αναγνωρίζουν ότι φτιάχνονται με μεράκι και αγάπη», υπογραμμίζει.