Μέχρι 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανοιχτή μέχρι τις 9 Οκτωβρίου παραμένει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ), στόχος της δράσης είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να εντάξει περισσότερες εταιρείες σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την προβολή των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται εκτός ελληνικής επικράτειας, τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες αγορές.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και κυμαίνονται από 40% έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας που ανήκει η επιχείρηση. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΕΕ, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων έχει οριστεί σε 18 μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και τι χρηματοδοτείται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν τουλάχιστον μια συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία, δραστηριοποιούνται ουσιωδώς κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II και έχουν τουλάχιστον μία ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προβολής, προώθησης και δικτύωσης μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις και προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, καθώς και εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών και λογισμικού, ενώ μπορούν να ενισχυθούν και άλλες έμμεσες ή αυτές που αφορούν μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.