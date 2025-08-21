Περίπου 1500 ζώα με ευλογιά στην Αχαΐα

Δεκατρείς εστίες του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με περίπου 1.500 ζώα, έχουν επιβεβαιωθεί, από την στιγμή που τέθηκε η πρώτη υποψία κρούσματος στην περιοχή της Λακκόπετρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έως και σήμερα.

Την ίδια ώρα, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναμένονται αποτελέσματα και από επιπλέον 12 ύποπτες εκτροφές, από τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί δείγματα.

Με βάση την έως σήμερα επιδημιολογική εικόνα εκτιμάται ότι η διασπορά του νοσήματος στην περιοχή της Λακκόπετρας ήταν ήδη πολύ έντονη πριν από την πρώτη ενημέρωση της υπηρεσίας, πριν από 10 ημέρες.

Ακολουθούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα με θανάτωση των ζώων των προσβεβλημένων εκτροφών και εκτεταμένες απολυμάνσεις. Επιπλέον, πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις από κλιμάκια κτηνιάτρων της υπηρεσίας βάση επιδημιολογικών δεδομένων στις εκτροφές που βρίσκονται στην ζώνη προστασίας, κατά την διάρκεια των οποίων, εκτός από τον κλινικό έλεγχο της υγείας των ζώων και την ενημέρωση των παραγωγών για τα ενδεδειγμένα μέτρα βιοασφάλειας πραγματοποιούνται και δειγματοληψίες για την έγκαιρη ανίχνευση με μοριακές τεχνικές σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας και την Κτηνιατρική Σχολή της Καρδίτσας.

Περεταίρω, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ορίσει σημείο για την απολύμανση των οχημάτων στην περιοχή και συγκεκριμένα στο Καλαμάκι στο πρατήριο καυσίμων Silk Oil με συντεταγμένες 38° 9’20.24″Β 21°29’42.28″Α, στο οποίο θα απολυμαίνονται τα βυτία συλλογής γάλακτος και τα οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών που εξέρχονται της περιοχής προς Νιφορέικα. Το σημείο απολύμανσης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00 πμ έως 12.00 μμ.

Τονίζεται για ακόμη μια φορά η μεγάλη σημασία των μέτρων βιοπροφύλαξης που οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εφαρμόζουν για την προστασία της μονάδας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία: