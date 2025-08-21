Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιάννης Στεφανής, ιδρυτής της Ιχθυοτροφεία Σελόντα

Την ξαφνική απώλεια του Ιωάννης Στεφανή, ιδρυτή και επί σειρά ετών διευθύνοντα συμβούλου της Ιχθυοτροφεία Σελόντα, γνωστοποίησε η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Στη συλλυπητήρια επιστολή της, η Οργάνωση χαρακτηρίζει τον Ιωάννη Στεφανή ως «έναν οραματιστή και πρωτοπόρο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας», ενώ εκφράζει τη μεγάλη της θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ο Ιωάννης Στεφανής είχε απευθύνει έκκληση μέσω της «ΥΧ» για τη διάσωση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ προσφάτως βραβεύθηκε από την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) για τη συνολική προσφορά του στον χώρο. Αναλυτικά το σχετικό δημοσίευμα: https://www.ypaithros.gr/selonta-ekklisi-gianni-stefani-gia-diasosi-tou-kladou-ton-ichthyokalliergeion/

Ακολουθεί η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΛΟΠΥ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Ο πρωτοπόρος της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), αποχαιρετούν τον Ιωάννη Στεφανή, έναν άνθρωπο οραματιστή και πρωτοπόρο, που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ο Ιωάννης Στεφανής δεν ήταν απλά ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά ένας άνθρωπος με πάθος για τη θάλασσα, βαθιά γνώση της φύσης και σπάνια διορατικότητα. Από τις πρώτες του κιόλας προσπάθειες, τόλμησε εκεί όπου άλλοι δίσταζαν, φέρνοντας καινοτόμες πρακτικές στην παραγωγή, διαχείριση και εξαγωγή θαλάσσιων ειδών εκτροφής. Χάρη στη δική του επιμονή, εργατικότητα και αγάπη για τον τόπο του, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια κατάφερε να καθιερωθεί διεθνώς ως σημείο αναφοράς σε ποιότητα και βιωσιμότητα. Πολλοί

τον αποκαλούσαν «πατέρα» της σύγχρονης ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας – και όχι άδικα. Υπήρξε δάσκαλος, καθοδηγητής και έμπνευση για ολόκληρες γενιές νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Πέρα από το επαγγελματικό του έργο, όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται για το ήθος, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και τη βαθιά ανθρωπιά του. Ο Γιάννης Στεφανής πίστευε στη συνεργασία και στην πρόοδο μέσα από την κοινότητα. Η απώλειά του αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη. Το έργο και η προσφορά του θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από κάθε νέο βήμα που κάνει ο κλάδος, χάρη στα θεμέλια που ο ίδιος έθεσε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).