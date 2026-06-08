Αλλαγές στον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος – Τι εξαιρείται από τον υπολογισμό

Τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού του αγροτικού εισοδήματος προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αλλάζει την απόφαση του 2011 για τον προσδιορισμό του σχετικού εισοδήματος.

Με τη νέα ρύθμιση αναδιαμορφώνεται το άρθρο 3 της απόφασης 134430/2011, καθορίζοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια ποια εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύγκριση με το αγροτικό εισόδημα.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό εισόδημα εξαιρούνται εισοδήματα από κεφάλαιο, όπως μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, καθώς και υπεραξίες από μεταβίβαση κεφαλαίου, όπως ακίνητα και τίτλοι.

Εκτός υπολογισμού τίθενται επίσης αμοιβές εποχικά εργαζομένων έως 150 ημερών ετησίως σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και περιστασιακές αμοιβές μελών αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής στην ασφάλιση ΕΦΚΑ – πρώην ΟΓΑ.

Παράλληλα, δεν προσμετρώνται συντάξεις του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και συγκεκριμένες αντιμισθίες, αποζημιώσεις και έξοδα παράστασης αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργάνων.

Στο ίδιο πλαίσιο εξαιρούνται επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής, το κοινωνικό μέρισμα, επιδόματα αναπηρίας και λοιπές ειδικές παροχές κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής παροχής μητρότητας για μη μισθωτές.

Δείτε εδώ την απόφαση