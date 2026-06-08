Οι τελικές εντάξεις για τη σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Στις 209 ανέρχονται οι αιτήσεις που κρίθηκαν παραδεκτές και εντάσσονται στον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου για την παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η σχετική απόφαση αφορά συνολικά 247 αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του ΟΠΣΚΕ και οριστικοποιεί το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία περιλάμβανε διοικητικό έλεγχο και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών. Με βάση τον Πίνακα Ι, 209 αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες και προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν με συνολική δημόσια ενίσχυση ύψους 44.905.920,91 ευρώ. Οι δικαιούχοι κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής της δράσης.

Η κάλυψη των εντάξεων εξασφαλίζεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις της πρόσκλησης, αξιοποιώντας και το εργαλείο της υπερδέσμευσης, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα