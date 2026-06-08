Πότε προγραμματίζονται οι υπόλοιπες πληρωμές των Συνδεδεμένων – Ο πλήρης προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για τον Ιούνιο

Με καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό αναμένεται να πραγματοποιηθεί, μετά τα μέσα Ιουνίου, η επόμενη δόση πληρωμών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η οποία θα αφορά τους δικαιούχους που δεν έλαβαν τα ποσά τους τον Μάιο.

Η μετάθεση της πληρωμής συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακολούθησης του 3ου κύκλου τηλεεκπαίδευσης κτηνοτρόφων, η οποία θα είναι διαθέσιμη έως τις 14 Ιουνίου μέσω της «Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Κατάρτισης – Επιμόρφωσης Κτηνοτρόφων (ΚΕ.ΚΑ.ΠΙ.Κ.)» του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ. Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ανακοινώσει τον προγραμματισμό ενός ευρύτερου πακέτου πληρωμών μέσα στον Ιούνιο, το οποίο περιλαμβάνει σειρά καθεστώτων και παρεμβάσεων της ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα:

Δάσωση και Νιτρορύπανση (Ενστάσεις) Ανειλημμένες – 2025: 15,3 εκατ. σε 14.180 δικαιούχους

Κομφούζιο – 2025: 4 εκατ. σε 11.400 δικαιούχους

Εξισωτική – Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες) – Βιολογικά 2025: 68,5 εκατ. σε 26.305 δικαιούχους

Ευζωία Χοίρων – Ανειλημμένες – 2024 και 2025: 16 εκατ. σε 105 δικαιούχους

Βασική – Αναδιανεμητική – Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) – Συνδεδεμένες – Οικολογικά 2025: 397,2 εκατ. σε 390.000 δικαιούχους

ΜΝΑ (Μικρά Νησιά Αιγαίου) 2025: 8,5 εκατ. σε 35.900 δικαιούχους

Σύνολο Ιουνίου: 509,5 εκατ. σε 477.890 δικαιούχους

Αθροιστικά Μάιο και Ιούνιο σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι πληρωμές θα αγγίξουν τα 807 εκατ. ευρώ και στο α’ εξάμηνο στο 2026 1,065 δισ. ευρώ.