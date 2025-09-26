Άμεση αποζημίωση για τις ζημιές από τη φωτιά του 2022 ζητά η Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα απέστειλε αίτημα τροποποίησης της ΚΥΑ 39076/2025 για την αποζημίωση πάγιου εξοπλισμού των ελαιοπαραγωγών που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες από την πυρκαγιά της 23/07/2022 στη Βρίσα Λέσβου, το οποίο παραδόθηκε χθες στους Υπουργούς και Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών.

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμοι Κύριοι Υφυπουργοί,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί οι ζημιές παγίων στοιχείων (υποδομές, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) που υπέστησαν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Βρίσας από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι:

Με την Κ.Υ.Α. 39076/2025 (ΦΕΚ Β’ 3347/30.06.2025) προβλέφθηκε η αποζημίωση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, στην εν λόγω απόφαση δεν προβλέφθηκε η αποζημίωση του πάγιου εξοπλισμού των κατοίκων της Βρίσας από τις πυρκαγιές του 2022, ενώ για τις άλλες Περιφέρειες υπήρξε πρόβλεψη.

Δεδομένου ότι οι ζημιές παγίων στοιχείων μπορούν και πρέπει να αποζημιωθούν μέσω του μηχανισμού Κρατικής Αρωγής, όπως προβλέπεται από τον ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66/23.04.2021), άρθρο 7, παρακαλούμε να παρέμβετε και να εξετάσετε άμεσα:

Την τροποποίηση της υφιστάμενης ΚΥΑ 39076/2025 ή, εναλλακτικά, την έκδοση νέας κανονιστικής πράξης, ώστε να αρθεί η αδικία εις βάρος των πολύπαθων κατοίκων της Βρίσας.

Την ίση μεταχείριση των πληγέντων αγροτών της Λέσβου με εκείνους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021 και του 2023, για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές αποζημιώσεις παγίων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κα. Αναστασία Αντωνέλη δήλωσε σχετικά:

“Από το 2017 με το σεισμό και το 2022 με την πυρκαγιά, οι κάτοικοι της Βρίσας προσπαθούν να επιβιώσουν απέναντι σε ένα ανάλγητο κράτος, που προφανώς αγνοεί ότι έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται ΑΜΕΣΑ στους ανθρώπους που οι περιουσίες τους πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Φτάσαμε στο 2025 και ακόμα δεν έχουν πάρει την αποζημίωση παγίων που δικαιούνται, από την Κρατική αρωγή, για την πυρκαγιά του 2022! Μιας και δεν προβλέπεται στην αναφερόμενη ΚΥΑ!! Έχει όμως προβλεφθεί με ΚΥΑ του 2023, για άλλες περιοχές που υπέστησαν πυρκαγιές το 2023. Για άλλη μια φορά προκύπτει το ερώτημα: άραγε κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι η Λέσβος ανήκει στην Ελληνική Επικράτεια»;

