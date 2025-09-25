Εκδήλωση ΓΕΩΤΕΕ με θέμα «Κακοποίηση Ζώων – Μια τραγική πραγματικότητα», στις 11/10 στην Αθήνα

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Κακοποίηση των Ζώων -Μια τραγική πραγματικότητα Από τη διαπίστωση στην πράξη: Η συμβολή της επιστήμης και της κοινωνίας των πολιτών» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα «Νίκη» του ξενοδοχείου Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52 – Αθήνα και ώρες 10:00 έως 15:00.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, έχει ως στόχο την ανάδειξη και ουσιαστική διερεύνηση του φαινομένου της κακοποίησης των ζώων, ενός προβλήματος με σύνθετες κοινωνικές, επιστημονικές και νομικές διαστάσεις. Η εκδήλωση επιχειρεί να ενισχύσει τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ενημέρωση των πολιτών και την ενθάρρυνση της κοινωνικής ευθύνης για την ευζωία και την προστασία των ζώων.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνει θεματικές εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

τον ουσιαστικό ρόλο του κτηνιάτρου στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ζώων συντροφιάς, αλλά και τη συμβολή του στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής ευθύνης,

τη διαβάθμιση των μορφών κακοποίησης, από τη μη ενδεδειγμένη φροντίδα έως την παραμέληση και τη βάναυση μεταχείριση, καθώς και τη συμβολή της κτηνιατροδικαστικής επιστήμης στην τεκμηρίωση τέτοιων περιστατικών,

το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ευζωία των ζώων, τις προκλήσεις στην εφαρμογή του, τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, αλλά και τις υφιστάμενες αντιφάσεις και ελλείψεις,

τη συχνά υποτιμημένη σύνδεση μεταξύ της κακοποίησης ζώων και της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και ανοιχτή συζήτηση με συμμετοχή προσκεκλημένων εκπροσώπων συναρμόδιων φορέων, υπηρεσιών, πολιτικών κομμάτων, φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών. Μέσα από τον διάλογο, επιδιώκεται να αναδειχθούν επιπλέον πτυχές του ζητήματος και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, θεσμών και κοινωνίας των πολιτών.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ανάδειξη του ρόλου των γεωτεχνικών επιστημόνων και την ενίσχυση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων στην προστασία των ζώων και την προαγωγή της ευζωίας τους.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα της ημερίδας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ θα γίνεται και απευθείας μετάδοση από το κανάλι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο YouTube στον ακόλουθο σύνδεσμο https://voutube.com/live/IND62GGrtWk

