ΑΜΘ: Στασιμότητα στα σιτηρά της Δράμας

Οι παρατεταμένες παγωνιές προκαλούν στασιμότητα στην καλλιέργεια των σιτηρών. «Είμαστε στην έναρξη του αδερφώματος (έκπτυξη νέων βλαστών), αλλά, όπως είναι λογικό, η καλλιέργεια αναμένει την άνοδο της θερμοκρασίας», σημειώνει ο γεωπόνος της ΔΑΟΚ Δράμας, Κωνσταντίνος Σίμογλου, εξηγώντας ότι είναι πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση να προκληθούν ζημιές. «Ακόμη και αν παρουσιαστούν τυχόν βλάβες στα νεαρά φυλλαράκια, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί το μερίστωμα είναι πολύ καλά προστατευμένο κάτω από το έδαφος και δεν επηρεάζεται».

Οι περισσότερες εκτάσεις σπάρθηκαν τον Νοέμβριο και ορισμένες τον Δεκέμβριο. Ο γεωπόνος εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση, καθώς, παρά τις λίγες βροχές και τα χιόνια, οι εκτάσεις παραμένουν ελλειμματικές σε υγρασία.