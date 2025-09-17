Διεθνές εμπόριο: Κορεσμένη η παγκόσμια αγορά πορτοκαλιού, υπό ευνοϊκότερες συνθήκες τα λεμόνια

Αναφορές για κορεσμένη αγορά πορτοκαλιών προκύπτουν από το εξωτερικό, όπως αναδεικνύει ρεπορτάζ της γνωστής ιστοσελίδας freshplaza. Όπως σχολιάζει ο Eddy Kreukniet, διευθύνων σύμβουλος της Exsa Europe, μιας εταιρείας με έδρα την Ολλανδία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών, «η Νότια Αφρική είχε μια εξαιρετικά καλή συγκομιδή πορτοκαλιών φέτος, με αποτέλεσμα τεράστιους όγκους εξαγωγών, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Άπω Ανατολή και τη Ρωσία. Αρχικά, η προσδοκία ήταν ότι οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίζονταν σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικά περισσότερα φρούτα στάλθηκαν και στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ολλανδικής εταιρείας, η εγχώρια προωθητική δραστηριότητα για τα εσπεριδοειδή αυτό το καλοκαίρι ήταν κάπως απογοητευτική. «Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την ευρεία διαθεσιμότητα τοπικών καλοκαιρινών φρούτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα σούπερ μάρκετ είναι πιο πιθανό να προωθήσουν τα τελευταία αντί για τα εσπεριδοειδή. Εν τω μεταξύ, η τοπική προσφορά φρούτων συρρικνώνεται, οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές, τα σχολεία έχουν ανοίξει ξανά και τα καταναλωτικά μοτίβα αλλάζουν ξανά», περιγράφει ο Kreukniet.

Φυσιολογική η κίνηση των μανταρινιών

Όσον αφορά τα μανταρίνια, ο ίδιος χαρακτηρίζει φυσιολογική την κινητικότητα της καλοκαιρινής αγοράς. «Μερικές φορές, ο Αύγουστος μπορεί να είναι ένας δύσκολος μήνας για τα μανταρίνια, αλλά φέτος η κατανάλωση ήταν αρκετά σταθερή. Μάλιστα, αναμένουμε να αυξηθεί η κατανάλωση τις επόμενες εβδομάδες και η αγορά να παραμείνει αρκετά ισορροπημένη στην τελική φάση της σεζόν», υποστηρίζει.

Όσον αφορά τα πρώτα ισπανικά μανταρίνια, ο Kreukniet δεν διαβλέπει ανταγωνισμό στον ορίζοντα. «Προσωπικά, πάντα καλωσορίζω τα πρώτα μανταρίνια των ποικιλιών Okitsu ή Satsuma, επειδή η ζήτηση για το νοτιοαφρικανικό Nadorcott αυξάνεται μόνο τότε. Μέχρι να φτάσουν τα πρώτα αξιοπρεπή μανταρίνια από την Ισπανία, θα είναι ήδη τέλη Οκτωβρίου», τονίζει με νόημα.

Αισθητά μειωμένη η σοδειά λεμονιών της Τουρκίας

Τέλος, ο Kreukniet χαρακτηρίζει το καλοκαίρι ως αρκετά καλό για τα λεμόνια. «Για ένα διάστημα, η κατανάλωση επιβραδύνθηκε, όταν οι τιμές αυξήθηκαν κάπως απότομα, αλλά αυτό έχει πλέον διορθωθεί σε ένα λειτουργικό επίπεδο για όλους. Για τα λεμόνια, αναμένουμε ότι η αγορά θα παραμείνει σε καλά επίπεδα. Η Τουρκία έχει σημαντικά μικρότερη σοδειά και οι πρώιμες ποικιλίες της Ισπανίας είναι επίσης περιορισμένες, επομένως τα λεμόνια της Νότιας Αφρικής θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά», αναφέρει.

Η αγορά γκρέιπφρουτ ήταν, επίσης, απροσδόκητα δυνατή. «Με τους ίδιους όγκους, αυτή η αγορά μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύεται, αλλά φέτος οι πωλήσεις ήταν σταθερές. Η αγορά δεν είναι υπερθερμασμένη, έχει παραμείνει υγιής και θα φτάσει στο τέλος της σεζόν χωρίς σημαντικά προβλήματα», προβλέπει ο Kreukniet. Λιγότερο θετικοί, ωστόσο, είναι οι οιωνοί για το λάιμ. «Oι συνθήκες ήταν κακές εδώ και μήνες. Η αγορά λάιμ χαρακτηρίζεται πάντα από σκαμπανεβάσματα, ωστόσο φέτος φαίνεται ότι έχουμε μια σταθερά αδύναμη αγορά», καταλήγει ο ίδιος.