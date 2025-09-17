Απίστευτο πλάσμα με μεγάλα μάτια που θυμίζει… Pokémon εντοπίστηκε στα βάθη των ωκεανών (φωτός-βίντεο)

Στους σκοτεινούς και παγωμένους βυθούς του Monterey Canyon στις ΗΠΑ, σε βάθος 3.268 μέτρων, οι επιστήμονες έκαναν μια απρόσμενη και γλυκιά ανακάλυψη: ένα νέο ροζ σαλιγκαρόψαρο με μεγάλα μάτια, που κολυμπούσε ανέμελα στον βυθό.

Το είδος, που ονομάστηκε bumpy snailfish (Careproctus colliculi), έχει ζελατινώδες σώμα, μεγάλο κεφάλι και λεπτή ουρά, ενώ η κοιλιά του διαθέτει δίσκο που του επιτρέπει να προσκολλάται σε άλλες επιφάνειες ή ζώα.

Η ανακάλυψη έγινε το 2019 από ερευνητές του Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) με τηλεχειριζόμενο όχημα, και νέα ανάλυση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για είδος άγνωστο στη science. Μαζί με το bumpy snailfish, εντοπίστηκαν άλλα δύο νέα είδη: το dark snailfish, εντελώς μαύρο, και το sleek snailfish, μακρύ και πλαγιοπεπλατυσμένο, χωρίς δίσκο.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τέτοιες ανακαλύψεις υπενθυμίζουν πόσο λίγα γνωρίζουμε για τη ζωή στους βαθύτερους ωκεανούς και πόσο σημαντική είναι η εξερεύνηση.

«Είναι απίστευτο να βλέπεις κάτι τόσο… χαριτωμένο σε ένα μέρος τόσο ακραίο», σχολίασαν χρήστες του YouTube, συγκρίνοντάς το με πραγματικό Pokémon.

Η νέα είσοδος στη «βιβλιοθήκη» της θαλάσσιας ζωής δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ichthyology and Herpetology, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα των βαθιών ωκεανών.

Πηγή: Daily Mail